La Guardia Civil interviene en Oropesa, Benicàssim y Peñíscola 1.700 artículos del 'top manta'

Artículos intervenidos en Oropesa - GC

CASTELLÓ, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Castellón, en un dispositivo conjunto con las Policías Locales de Oropesa, Benicàssim y Peñíscola, ha desarrollado varios operativos en estos municipios contra la venta ambulante de productos presuntamente falsificados, que han permitido intervenir más de 1.765 artículos de diferentes marcas y denunciar administrativamente a 10 personas con infracciones relacionada con esta actividad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las primeras actuaciones se llevaron a cabo en las zonas de mayor afluencia turística del municipio de Oropesa entre el 12 y el 14 de agosto, donde los agentes intensificaron la vigilancia para prevenir la comercialización ilícita de productos --conocida como 'top manta'-- y "proteger tanto a los consumidores como a los titulares de las marcas afectadas y al comercio legal".

Los agentes intervinieron 1.200 camisetas deportivas y 200 bolsos de reconocidas marcas supuestamente falsificados. En una segunda actuación, llevada a cabo en la localidad de Benicàssim, fueron intervenidos numerosos productos destinados a la venta ambulante, entre ellos, 200 camisetas, 80 pulseras, 35 bolsos, diferentes juguetes y otros artículos relacionados con la decoración del cabello.

Por último, una actuación llevada a cabo en Peñíscola el pasado día 13 de agosto permitió llevar a cabo la aprehensión de 50 camisetas deportivas de equipos de fútbol.

Según la Guardia Civil, "las intervenciones permitieron retirar del mercado una importante cantidad de productos cuya comercialización podría inducir a error a los consumidores y ocasionar un perjuicio económico tanto a los titulares de las marcas como al comercio legal".