La Guardia Civil refuerza la seguridad y la protección ambiental en la isla de Tabarca durante la temporada de verano

Guardias civiles en Tabarca - GC

ALICANTE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha presentado en la isla de Tabarca el dispositivo de seguridad diseñado para reforzar la vigilancia durante la campaña estival, enmarcado en la Operación Verano 2026 de la Comandancia de Alicante y que se mantendrá activo hasta el 15 de septiembre.

El acto ha sido presidido por el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, Francisco Poyato, acompañado por el Subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, junto a representantes de las unidades que participan en el dispositivo.

La Isla de Tabarca, situada en el término municipal de Alicante, con una extensión de 36 hectáreas y 65 habitantes censados, es la única isla habitada de la Comunitat Valenciana. Su principal actividad económica es el turismo y, en los meses de verano, puede llegar a recibir alrededor de 3.000 visitantes diarios, un aumento de población flotante "que exige reforzar la seguridad ciudadana y marítima del entorno", indica el instituto armado en un comunicado.

Además, alberga la primera reserva marina declarada en España, un espacio de "extraordinario valor ecológico" que recibe miles de visitantes durante la temporada estival. Este incremento de población flotante, añade la Guardia Civil, conlleva "un aumento de las necesidades de seguridad ciudadana, control del tráfico marítimo, protección medioambiental y atención de posibles incidencias, lo que hace necesario un dispositivo específico durante los meses de mayor afluencia".

El dispositivo, coordinado por la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de Alicante, moviliza a unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Sant Vicent del Raspeig, la USECIC de Alicante y Torrevieja, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Servicio Marítimo Provincial (SMP) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Cada una de estas unidades desarrollará cometidos específicos dentro de su ámbito competencial y permitirá ofrecer "una respuesta integral tanto en tierra como en el entorno marítimo de la isla".

Entre los cometidos del dispositivo se encuentran la prevención de infracciones penales y administrativas, la protección de los bienes de los visitantes, la respuesta inmediata ante posibles emergencias, la vigilancia del tráfico marítimo, el control del fondeo de embarcaciones, la supervisión de actividades subacuáticas y recreativas y la protección medioambiental de la reserva marina.

El dispositivo se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante, la Policía Local y el resto de administraciones con competencias en el entorno marítimo y medioambiental de la isla, con el objetivo de "compatibilizar el uso turístico de Tabarca con la seguridad de residentes y visitantes y la conservación de su patrimonio natural".

Entre los consejos de la Guardia Civil para disfrutar de una visita segura a la isla están planificar adecuadamente la jornada llevando protección solar y agua suficiente, localizar a la llegada los puntos de seguridad como la oficina de la Policía Local y el botiquín con personal sanitario situado junto a esta, mantener controladas las pertenencias personales y seguir las indicaciones del personal desplegado y de los paneles informativos.

Asimismo, el instituto armado recuerda la importancia de respetar las normas de la reserva marina de Tabarca, que regulan el fondeo, el buceo y otras actividades recreativas en sus distintas zonas, con el fin de preservar este espacio natural protegido.