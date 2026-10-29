La Guardia Civil refuerza la vigilancia en Pinoso (Alicante) tras denuncias de varios robos cometidos en una sola noche

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reforzado las vigilancias y los controles nocturnos en Pinoso (Alicante) después de haber registrado varias denuncias de robos que presuntamente se cometieron durante la noche del 23 al 24 de octubre en la zona.

Según fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press, hay cuatro hechos delictivos denunciados y en dos de ellos no llegaron a sustraer ningún efecto. Una vez recibidas las denuncias, se están estudiando todos los datos aportados.

De momento, no han trascendido más detalles de qué ha ocurrido ni hay constancia de que se hayan practicado detenciones. En este contexto, la Guardia Civil de Pinoso ha incrementado esas vigilancias y controles nocturnos, en el medio rural, y no se ha tenido conocimiento de ningún otro hecho delictivo, de acuerdo con las mismas fuentes.