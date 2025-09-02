La Guardia Civil registra un inmueble okupado en Alfafar en la misma calle del tiroteo a un vecino

El alcalde de Alfafar cuestiona "los fallos en el sistema" tras una "demora de 15 horas" para poder hacer esta intervención policial

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han registrado este martes un inmueble de la calle Pintor Sorolla de Alfafar (Valencia), la misma donde este lunes a última hora un vecino de 33 años resultó herido al recibir tres tiros de otro hombre que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

Los agentes han desplegado, con autorización judicial, un dispositivo para localizar al presunto autor de los hechos y han llevado a cabo un registro en una vivienda de esa calle, un inmueble que, según el alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara, estaba okupado y denunciado previamente.

El presunto autor de los hechos disparó sobre las 23.30 horas del lunes tres veces a la víctima en plena calle, un hombre de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe con pronóstico reservado. El Centro de Información y Coordinación de urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU cuyo equipo médico asistió a la víctima.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que los hechos se produjeron en plena calle por "desavenencias" entre la víctima y el presunto autor de los hechos, ya identificado y sobre el que se ha establecido un amplio dispositivo junto con efectivos de la Policía Local para localizarle.

Adsuara ha criticado que la autorización judicial para acceder al inmueble, okupado desde 2023 y denunciado previamente, "haya tardado 15 horas en llegar" y ha pedido revisar los procedimientos. El primer edil ha explicado que también han usado drones para ver si había personas en el interior.

"Si analizamos bien la situación, algo está fallando en el sistema que permite que una persona pueda cobijarse en una casa ocupada y que las autoridades no podamos intervenir de inmediato. Estamos tomando todas las medidas necesarias para corregirlo", ha dicho.

El alcalde ha subrayado la coordinación de los cuerpos de seguridad y ha reiterado su "implicación" con la protección de la ciudadanía: "Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y actuar con eficacia ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población", ha indicado.

CONFUNDIERON CON PETARDOS

Vecinos de la zona han asegurado a Europa Press Televisión que pensaron que eran "petardos" porque la localidad está en fiestas. Me asomé y vi la ambulancia; entraron al chico a la ambulancia y ya se se fueron todos y se quedó la Guardia Civil con la calle acordonada", ha dicho una vecina. Durante la mañana la zona se ha mantenido bajo vigilancia.

También por la noche los agentes subieron a las azoteas con linternas para ver si localizaban al autor y por saber si había saltado a otros inmuebles, ha indicado una de ellas. Vecinos relatan que han oído varias versiones de lo sucedido, como que el autor de los disparos estaba atrincherado con la escopeta en la casa.