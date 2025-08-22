La Guardia Civil rescata una embarcación a la deriva con dos tripulantes a media milla del puerto de Castelló

Archivo - Un agente de Servicio marítimo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil rescató en la tarde de ayer una embarcación de recreo que se encontraba a la deriva con dos tripulantes a bordo a media milla del puerto de Castelló, según ha informado el Instituto Armado.

El aviso, recibido a través del usuario de una moto acuática, requería de una rápida actuación de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar por el temporal de viento que afectaba a las costas de Castellón.

La patrullera localizó a media milla al través del puerto de Castellón a una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón.

Gracias al aviso del testigo y la rápida actuación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón se evitó una situación de consecuencias más graves, según las mismas fuentes.