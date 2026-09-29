La Guardia Civil tiene identificadas a "varias personas" por la agresión racista denunciada en Tavernes de la Valldigna

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil tiene "identificadas a varias personas" que presuntamente participaron en la agresión supuestamente racista en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna y ha recalcado que la labor de investigación está "yendo bien y sigue su curso" por lo que ha instado a dejar trabajar a los agentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Así lo ha manifestado la delegada, tras el minuto de silencio convocado ante la sede de la Delegación en València para condenar el último asesinato machista perpetrado en Benidorm, a preguntas de los medios sobre las pesquisas en Tavernes, donde según denunció el colectivo Valldigna Antifeixista y se ve en un vídeo, se produjo un ataque en grupo a un hombre magrebí. Cabe recordar que el colectivo antifascista ha informado además de que la misma noche, durante las fiestas del municipio, otro joven de ascendencia senegalesa fue atacado.

"Vamos a dejar que la Guardia Civil termine de hacer todos los trabajos de investigación, se han tomado distintas manifestaciones y vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y de cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", ha pedido Bernabé.

En este punto, ha recalcado que "no se pueden consentir estas agresiones xenófobas, en las que oíamos cómo chavales tan jóvenes que viven en una sociedad donde parece que se normalizan ciertos discursos de odio que tienen que ver con el odio al diferente, con el odio al que viene de fuera, con el señalamiento, cuando les llaman invasores, cuando los deshumanizan de una manera, sinceramente, terrible para la democracia y sobre todo para la humanidad y para los propios derechos humanos".

"Ese es un problema que hay que atajar y no se pueden normalizar los discursos de odio que acaban cristalizándose en una violencia en la calle, especialmente entre la gente más joven", ha advertido la representante de la administración central.