Hades66 recalará en el Auditorio Roig Arena el 21 de marzo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano puertorriqueño Hades66 actuará en el Auditorio Roig Arena el 21 de marzo de 2026, según ha informado la organización en un comunicado.

En concreto, se trata de "una de las voces más destacadas de la nueva generación del trap y la música urbana latina". Desde sus primeros pasos en la escena del hip hop y el freestyle en Puerto Rico, Hades66 ha construido una carrera "sólida" gracias a un estilo propio, caracterizado por "su intensa energía, el lirismo directo y una mezcla de ritmos urbanos que conectan con el público joven".

Su música fusiona elementos del trap, reguetón y sonidos callejeros, lo que le ha permitido trascender fronteras y establecerse como una figura influyente a nivel internacional. En 2023 lanzó su primer proyecto importante, el álbum "El 6EI66EI6", consolidando su sonido y ampliando su alcance en plataformas digitales. Hades66 ha logrado un impacto significativo con temas que han sonado ampliamente en plataformas de streaming y redes sociales.

Canciones como 'Emociones', 'Lukeando', 'UuU' y 'Manhattan' cuentan con millones de reproducciones y han cimentado su reputación como "uno de los artistas urbanos más virales de los últimos años". Además, su participación en colaboraciones, como el single 'Pacto' junto a Jay Wheeler, Dei V y Luar La ha reforzado su presencia dentro del género.

Las entradas para el concierto de Hades66 salen a la venta el lunes, 9 de febrero, a las 12.00 horas, en la web www.roigarena.com.