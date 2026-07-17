Hallan el cadáver de un hombre en un socavón de un descampado en la avenida Ausiàs March de València

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de edad avanzada, de unos 70 años concretamente, en un socavón de un descampado en la avenida Ausiàs March de la ciudad de València, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El aviso se ha recibido sobre las 09.30 horas de este viernes y hasta el lugar, en el número 123 de la citada avenida, se han desplazado efectivos de Policía Científica y el grupo de Homicidios.

Las mismas fuentes han detallado que el cadáver no presenta "en principio" indicios de criminalidad, pero en todo caso se está a la espera de los resultados de la autopsia que se le ha practicado.

Además, han indicado que se había denunciado la desaparición del hombre desde hace dos días y, sobre las causas de la muerte, han apuntado a un posible accidente al haberse precipitado al socavón.