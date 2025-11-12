Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años en el Puerto de Castellón

CASTELLÓ 12 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El cuerpo sin vida de un hombre de 78 años fue hallado este martes en el Puerto de Castellón, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal con el objeto de realizarle la autopsia.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa del Mar se ha hecho cargo de la investigación, aunque todo apunta a que se trata de un accidente y que no ha habido intervención de terceras personas, según las mismas fuentes.