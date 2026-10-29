Hallan el cuerpo sin vida de la joven de Alicante que viajaba en un tren del accidente de Urda (Toledo)

Imagen de efectivos trabajando en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo) - Diego Radamés - Europa Press

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La joven alicantina que figuraba entre las personas desaparecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) es una de las víctimas mortales del siniestro ocurrido este miércoles, según ha confirmado el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

El primer edil, en una publicación realizada en redes sociales este jueves por la tarde, ha señalado que se ha encontrado el cadáver de la chica, que viajaba en uno de los trenes accidentados, y ha lamentado el fallecimiento.

"Acabamos de conocer la triste noticia de que han encontrado el cuerpo sin vida de la joven", ha expresado Barcala, quien ha apuntado: "Hemos mantenido la esperanza hasta el último momento, pero finalmente los peores presagios se han hecho realidad".

En nombre del Ayuntamiento de Alicante, el alcalde ha expresado el "apoyo" y la "solidaridad" de la corporación local a la familia y a las amistades de la víctima "en estos momentos tan difíciles". "No hay consuelo", ha apostillado, para luego concluir la publicación con un "descansa en paz".