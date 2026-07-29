Hallan a un hombre fallecido flotando en la playa del Puig

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido encontrado muerto en la playa de la localidad valenciana del Puig.

Según detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), se recibió este martes, sobre las 21.35 horas de la noche, un aviso para asistir a un varón que había sido visto por algunos bañistas flotando en el agua.

Antes de la llegada de los servicios de Emergencias Sanitarias, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de personas presentes en el lugar. Cuando llegó una unidad del SAMU, únicamente se pudo confirmar el fallecimiento.

Será la autopsia la que determine las causas de la muerte, señalan las fuentes sanitarias.