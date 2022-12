Puig: "Hay que cimentar una sociedad de respeto, y por eso es importante el acuerdo institucional"

CASTELLÓ, 26 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que "hay que cimentar una sociedad de respeto, y por eso es tan importante el acuerdo institucional". "Las instituciones son la base de la convivencia, y a esta muchas veces solo le damos el valor suficiente cuando se rompe, y para que la convivencia esté basada en el respecto, las instituciones han de funcionar y representar de manera adecuada lo que significan, que es el Gobierno de todos y en en todos los ámbitos", ha añadido.

Puig se ha manifestado así ante los medios durante su visita la residencia de personas mayores San Juan Bautista de Morella (Castellón) al ser preguntado por el discurso del Rey Felipe VI.

"Creo que el mensaje de cohesión es fundamental porque no se trata solo de unir, sino de unir en base a la cohesión social, a que no haya personas que se queden fuera, y no haya territorios que se resquebrajen, por tanto cohesión social, cohesión territorial, unidad y respecto a las instituciones", ha dicho.

En su opinión, "siempre hay que hacer autocrítica y no se puede ser equidistante y, por ejemplo, la reforma del CGPJ quien la está bloqueando es el PP, obvimaente, pero todos los partidos tienen que hacer autocrítica porque la esencia de la democracia es el respeto y lo que está claro es que se puede discrepar, pero hay que hacerlo con unas normas básicas y pensando que hay muchas cosas más que nos unen que nos separan".

"El enfrentamiento permanente no aporta nada, y sería bueno bajar la pelota y pensar sobre todo en la sociedad, que no está afortunadamente en ese grado de crispación que vemos a veces en el Congreso de los Diputados", ha concluido.