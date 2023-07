Herbolario Navarro incrementa más de un 7% sus ventas, hasta los 36 millones de euros

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Herbolario Navarro ha cerrado 2022 con unas ventas de más de 36 millones de euros, lo que supone un incremento del siete por ciento respecto al ejercicio anterior.

Además, la compañía tiene en sus previsiones seguir con este aumento de ventas en 2023 y alcanzar los 42 millones de euros, es decir, un 15,69% más que en el 2022, según ha informado la firma valenciana en un comunicado.

Actualmente, la firma cuenta con más de 50 establecimientos que conforman la red que tienen con más de 360 empleados. El director general de la compañóa, Pepe Navarro, ha explicado que su reto "continúa siendo tener presencia en todas las provincias de España para convertirnos en líderes a escala estatal y ofrecer a todas aquellas personas que quieren cuidar su salud de forma natural los mejores productos. Y estamos en buen camino".

En este sentido, la compañía planea abrir el próximo año su primera tienda en Andalucía y en Aragón. Además, para el 2026 la firma tiene elaborado un plan de expansión que contempla 20 nuevas tiendas, así como emplear a más de 500 personas.

La empresa continúa con su apuesta por la reducción del impacto de su actividad en el medioambiente en los últimos años con políticas como el consumo de energía 100% verde en todos sus centros o la introducción de placas solares en sus centros logísticos. Colaboran con la app 'Too Good To Go' y ya han logrado salvar desde que lo pusieron en marcha 60.000 packs de productos aptos para el consumo, pero no para la venta y evitar que se conviertan en residuo.