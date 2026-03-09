Herida por quemaduras e inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la avenida Burjassot

Archivo - Fachada del Hospital La Fe - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años ha resultado herida este lunes por quemaduras e inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la avenida Burjassot de València, tras lo que ha sido trasladada al Hospital La Fe.

Sobre las ocho de la mañana se ha alertado al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) del incendio en esta vivienda.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a la mujer antes de su traslado a La Fe por quemaduras e inhalación por humo, detalla el CICU.

La vivienda afectada está en una edificio de una altura, añaden fuentes municipales. En la extinción del fuego y en el rescate de la mujer han participado bomberos del parque de Campanar.