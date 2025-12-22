Heridas cuatro personas en el incendio de una vivienda en la calle Rodríguez Cepeda de València

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALENCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido atendidas este lunes por quemaduras leves e inhalación de humo tras producirse un incendio en una vivienda de la calle Rodríguez Cepeda de València, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido sobre las 13.30 horas, cuando se ha recibido la alerta de un incendio. Hasta el lugar se han desplazado dos unidades de SVB y una unidad SVA de enfermería.

El fuego se ha declarado en una habitación de una de las viviendas del edificio. La escalera de la finca se ha llenado de humo y los bomberos municipales han realizado varios rescates en viviendas, según han informado fuentes municipales.

Los servicios sanitarios han asistido a una mujer de 58 años y a tres hombres de 45, 53 y 82 años, trasladados por inhalación de humo y quemaduras leves al Hospital Clínico de València.