Las heridas de la transformación ambiental y del racismo se funden en el Centre del Carme

El Centre del Carme reúne las reflexiones de Keke Vilabelda y Carlos Martiel sobre la transformación ambiental y el racismo - GVA

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme (CCCC) acoge hasta el 11 de enero las exposiciones 'Common Ground', del artista valenciano Keke Vilabelda, y 'South body', del creador cubano Carlos Martiel. Dos propuestas que muestran heridas, las grietas del paisaje y las del racismo, en tres ámbitos diferentes cada una, pero interconectados entre sí.

Se presenta una reflexión sobre la transformación global del paisaje a partir de la investigación de las lagunas saladas, propuesta por Vilabelda, y acerca del colonialismo, la raza y la exclusión, planteadas por Martiel, detalla Cultura de la Generalitat.

El trabajo de Vilabelda, autor de 'Common Ground', "rastrea un paisaje que no es una imagen fija, sino una experiencia sensitiva y dinámica, en permanente cambio, y reclama una mirada poética y científica a la vez". A través de esta observación, el artista pretende "invitar al espectador a reconocer que somos parte inseparable de la naturaleza".

Por su parte, el comisario de 'South body', Adonay Bermúdez, explica que uno de los aspectos más interesantes de la obra de Martiel es que "habla de su propia experiencia, como un cuerpo negro migrante y latinoamericano, pero es capaz de convertirla en una experiencia colectiva". Esta exposición es el resultado de diez años de producción del artista, que aglutina piezas clave como las performances que realizó en la Bienal de Venecia o en el Guggenheim de Nueva York, pero también piezas nunca exhibidas hasta ahora.

En el acto inaugural, a las 19.30 horas de este jueves, Carlos Martiel realizará su primera performance en España junto al artista en residencia Joaquín Artime.

KEKE VILABELDA, ENTRE LA POESÍA Y LA CIENCIA

'Common Ground' surge a raíz del descubrimiento de lagunas saladas teñidas de rosa en tres lugares tan alejados como Australia, México o las salinas de Torrevieja (Alicante). Este fenómeno, generado por un alga bajo los efectos del calor extremo y la elevada salinidad, es el punto de partida de un proyecto que explora lo físico, lo geológico y lo perceptivo.

La propuesta, enmarcada en un mar de sal sobre el suelo de la sala, se inicia con un video multicanal con imágenes aéreas que muestran un paisaje abstracto en constante transformación y avanza hacia lo matérico sobre lienzos de gran formato, a los que traslada esas mutaciones cromáticas a través de procesos de calor, humedad y sedimentación.

El artista rastrea un paisaje en permanente cambio con una mirada poética y científica a la vez, que invita a reconocer que somos parte de la naturaleza y no meros espectadores en un momento de crisis ambiental global. Las lagunas rosas se convierten en indicadores visuales del impacto humano y de la transformación constante del planeta, provocando una reflexión sobre nuestro lugar en él.

Keke Vilabelda establece un diálogo entre pintura, paisaje y tiempo, que culmina en esta exposición que es el resultado de cinco años de investigación.

CARLOS MARTIEL Y LA FUERZA DEL CUERPO

'South body' reúne fotografías y videos de las obras performativas de los últimos años de Carlos Martiel. Una exposición que habla de cómo el racismo convierte el cuerpo del excluido en objeto.

El artista muestra en sus obras su propio cuerpo; no como algo decorativo, sino como testimonio de violencia estructural y gesto de resistencia. La exposición se enmarca en tres espacios y paradigmas de racismo y exclusión.

En el primero, Estados Unidos, donde reside Martiel, se exponen las paradojas de un país que proclama libertad mientras normaliza jerarquías raciales y políticas de exclusión. En Europa, su cuerpo pone en evidencia las fronteras letales del Mediterráneo y la dificultad de sostener un proyecto común basado en la hospitalidad. Para acabar, viaja a Latinoamérica, donde su práctica revela las huellas persistentes del colonialismo y la negación del racismo bajo narrativas de mestizaje.

Los cuerpos racializados de estos tres paradigmas encarnan de manera visible esas continuidades coloniales, de sometimiento a regímenes de vigilancia, exclusión y precarización que revelan una jerarquía heredada de la lógica imperial.

Cada acción, marcada en su piel, es una herida que transforma el dolor en lenguaje y la vulnerabilidad en fuerza. Su cuerpo, negro y migrante, denuncia y resiste, reivindicando con su fuerza y dignidad un nuevo espacio público y un pensamiento crítico.

En la presentación de ambas muestras, la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha destacado que conjugan técnica, tecnología y un estudio del espacio, lo que "permite la convivencia de dos muestras en una misma sala creando un juego muy interesante y un diálogo entre ellas".