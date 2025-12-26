Heridas tres personas en un accidente entre varios vehículos en la A-7 a su paso por Rotglà i Corbera

Heridas tres personas en un accidente entre varios vehículos en la A-7 en Rotglà i Corberà (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico entre varios vehículos en la A-7 a su paso por Rotglà i Corbera (Valencia), según han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron a las 22.20 horas del jueves y hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB) que asistieron a un hombre de 43 años por politraumatismo y a uno de 27 años y una mujer de 25 por contusiones.

Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, según han precisado las mismas fuentes.

Por parte del Consorcio de Bomberos de Valencia se movilizaron dotaciones del parque de Xàtiva que excarcelaron de uno de los tres vehículos implicados en el siniestro a una persona que había quedado atrapada y que fue transferida a medios sanitarios, han indicado desde el cuerpo provincial.