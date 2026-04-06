Heridas tres personas, entre ellas una menor, en un accidente entre dos coches en Elche

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ALICANTE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, entre ellas una menor de 16 años, han resultado heridas este fin de semana en un accidente entre dos coches en la calle Filet de Fora de Elche (Alicante), según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ha ocurrido sobre las 19.15 horas del domingo, cuando el CICU recibió el aviso de un accidente entre dos coches. Se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y dos Servicios de Atención Médica Urgente (SAMU).

Los servicios sanitarios han asistido a dos hombres de 51 y 57 años, por traumatismo cranoencefálico y luxaciones, respectivamente, y a una menor de 16 años por politraumatismo. Han sido trasladados al Hospital del Vinalopó y al Hospital de Elche, según las mismas feuntes.