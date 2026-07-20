Herido un camionero tras salirse de la CV-840 en Pinoso

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 32 años ha resultado herido al sufrir un accidente tras salirse de la vía en la CV-840 a su paso por el término municipal de Pinoso (Alicante), según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido este lunes por la mañana en esa carretera, que conecta la pedanía pinosera de El Rodriguillo con la vecina localidad de Algueña.

Según ha informado el CICU, el conductor ha sido asistido por el equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General de Elda por policontusiones.