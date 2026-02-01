Herido un ciclista por traumatismo craneoencefálico al sufrir una caída en Eslida

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 41 años ha resultado herido con un traumatismo craneoencefálico al sufrir una caída cuando circulaba por la CV-223, en el término municipal de Eslida (Castellón), según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido sobre las 11.30 horas de este dominho y hasta el lugar se han movilizado un soporte vital básico (SVB) y un helicóptero medicalizado, cuyo equipo médico ha asistido al hombre por traumatismo cranoencefálico.

El herido ha sido trasladado posteriormente al Hospital General de Castellón, según han explicado las mismas fuentes.