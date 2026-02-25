Herido un motorista en un accidente entre una furgoneta y una moto en la CV-32, en Massalfassar

Archivo - Imagen de archivo del Hospital de Sagunto - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Sagunto este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico entre una furgoneta y una moto en la carretera CV-32, en el término municipal de Massalfassar (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 11 horas se ha alertado al CICU de un accidente entre una furgoneta y una moto en la carretera CV-32, en término de Massalfassar.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al motorista, un hombre de 31 años, por politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital de Sagunto.