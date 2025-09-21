Herido un motorista al precipitarse por un barranco en la CV-235 en Teresa

CASTELLÓ, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 39 años ha resultado herido este domingo con politraumatismos al precipitarse por un barranco en la CV-235 en la localidad castellonense de Teresa, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se ha registrado sobre las 9.45 horas. Desde el Consorcio de Bomberos se ha movilizado para el rescate a efectivos del parque Alto Palancia y equipo de la Unidad Rescate Montaña de este Consorcio junto con el helicóptero de rescate de la Generalitat.

Según el CICU, los servicios médicos han asistido al motorista, de 39 años, que presentaba politraumatismo y ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital General de Castelló.