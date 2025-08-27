Herido con múltiples quemaduras en un incendio en una vivienda en la pedanía valenciana de Carpesa

Herido con múltiples quemaduras en un incendio en una vivienda en Carpesa - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años ha resultado herido con múltiples quemaduras en el cuerpo en un incendio en una casa en la pedanía valenciana de Carpesa, según han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y fuentes municipales.

El fuego se ha originado este miércoles en una alquería, ubicada en la Entrada del Molí dels Canyars, en Carpesa, y el CICU ha recibido el aviso alrededor de las 14.00 horas.

Hasta el lugar, se ha movilizado una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico ha atendido a un hombre, de 26 años, que presentaba múltiples quemaduras en el cuerpo. El varón ha sido trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital la Fe de València.