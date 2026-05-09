Un herido tras sufrir un desvanecimiento mientras conducía y chocar con el tranvía en València

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 43 años ha resultado herido este sábado tras haber sufrido un desvanecimiento mientras conducía su coche, lo que le ha provocado colisionar con un tranvía, en València.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del SAMU, que ha traslado al hombre herido al Hospital La Fe.
El suceso, que se ha notificado sobre las 13 horas, ha obligado a cortar la línea 10 de Metrovalencia entre Amado Granell y Ciudad de las Ciencias i Justicia durante algo menos de una hora.