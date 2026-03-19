Hermanos Caballer despide las Fallas 2026 con una 'mascletà' que "saca el máximo provecho" a la plaza

Última 'mascletà' de las Fallas 2026 de la Pirotecnia Hermanos Caballer en la Plaza del Ayuntamiento de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Hermanos Caballer ha despedido las Fallas 2026 este jueves con una última 'mascletà' con un terremoto en tres fases en el que ha combinado a lo largo del espectáculo efectos como truenos, zumbadoras y serpentinas y con la que ha conseguido "sacar el máximo provecho a la Plaza del Ayuntamiento".

Así lo ha manifestado el pirotécnico de Almenara (Castelló), José Vicente Caballer, en declaraciones a los medios tras el disparo, de 345 segundos de duración y que ha contado con 220,38 kilos de material pirotécnico.

Caballer ha explicado que, desde la pirotecnia, intentan que cada 'mascletà' sea "un espectáculo en sí mismo": "Con las armas que tenemos y con lo que se puede hacer en la Plaza, hemos sacado el máximo provecho a la Plaza, aunque a veces te sale un poquito mejor y a veces peor".

"Estamos muy contentos con el resultado de la 'mascletà' pero nos queda lo de la noche, que tenemos mucha ilusión", ha admitido el pirotécnico, encargado también de la 'Cremà' de la falla municipal.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que es "un día grande para los valencianos": "Estoy muy orgullosa y contenta de cómo han ido estas Fallas".

TERREMOTO EN TRES FASES

La previa al disparo ha sido amenizada por el Centre Instructiu Musical de Benimaclet y la 'mascletà' ha dado comienzo a las 14.00 horas, después de que las Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, hayan dado por última vez la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

Pirotecnia Hermanos Caballer ha disparado un espectáculo bajo el lema 'La veu del foc', que ha comenzado con una serie de rotaciones y tres fases aéreas combinadas con humos de colores. Cinco retenciones terrestres y acompañamiento aéreo han dado paso a un terremoto en tres fases. Además, el final ha combinado todos los efectos utilizados a lo largo del espectáculo como truenos, zumbadoras y serpentinas.

Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido una ovación por parte del público presente.

INVITADOS EN EL BALCÓN

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, ha presenciado el espectáculo el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; los coportavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre y Eduardo Fernández, y el embajador de Corea, D. Soosuk Lim, acompañado del cónsul honorario de Corea.

Asimismo, ha estado presente en el balcón del consistorio el jugador del Valencia Club de Fútbol José Luis Gayá; los cocineros Ricard Camarena y Jaime Pesaque, este último cocinero del Barça Restaurante 'Mayta' en Lima (Perú) y las reinas de Castelló, Alicante, Murcia y Burgos.

'CREMÀ' TAMBIÉN DE HERMANOS CABALLER

En cuanto al espectáculo que ofrecerá la pirotecnia durante la 'Cremà' de la falla municipal --un Chaplin de 27 metros-- ha lamentado: "Nos hemos limitado a los 275 kilos que pide la Plaza que, bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido que sean los mismos kilos para una 'mascletà' que para un castillo de fuegos".

"El riesgo me parece que no tiene nada que ver, pero bueno, ahí están las normas, nosotros las cumpliremos como cualquier otro y, con esos 275 kilos, vamos a intentar defender un espectáculo chulo, no el que nos hubiese gustado, pero chulo", ha agregado. Igualmente, ha deseado a todos los valencianos que "les guste y que lo disfruten".