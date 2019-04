Hernando (PP) cree que las propuestas de Vox "a veces parecen sacadas del quinto gin-tonic"

Publicado 22/04/2019 11:47:09 CET

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Senado del PP por Almería Rafael Hernando ha reconocido este lunes que Vox "es una fuerza que tiene intensidad, pero a veces hace propuestas que parece que están sacadas del quinto gin-tonic", ante lo que ha llamado a votar con la cabeza y "no con las tripas".

"Nosotros no somos un partido que salga de la nada ni que esté de moda", ha reivindicado en declaraciones a los medios en Alicante tras reunirse con candidatos 'populares' para las generales del 28A, preguntado por la capacidad de convocatoria de Vox en el acto que celebró este domingo en la capital alicantina.

Tras defender que el PP "ha gobernado España, ha cambiado España y tiene experiencia de Gobierno", Hernando ha reivindicado que la ciudadanía debe "darse cuenta que va a elegir legisladores, no lo que sale en los medios". "No va a elegir a gente que vaya allí entrando a caballo o con una fotocopiadora o una camiseta o a hacer un discurso brillante", ha ilustrado.

Ha advertido que, si la gente no es consciente de a quién va a votar, "va a pasar lo que esta legislatura: una legislatura bloqueada porque había personas que no tenían capacidades ni condiciones para ser diputado, no tenían preparación ninguna".

En esta línea, ha apelado a "no votar con las tripas o con el cabreo" y "no votar como si salieran del bar, sino sencillamente con la cabeza". "Y votar con la cabeza, a personas con experiencia", ha recalcado, para lo que ve necesario "concentrar el voto en torno al PP".

El 'popular' ha señalado que esto "se ve mas claro en el Senado" al ser un sistema mayoritario, por lo que "es indudable que el voto tiene un valor mayor". Se trata, a su juicio, de "saber si queremos un Senado que pueda aplicar el 155 o que se ponga de rodillas ante los golpistas como quiere (Pedro) Sánchez --presidente del Gobierno y candidato del PSOE--".

En "un momento trascendental para la vida de los españoles", ha hecho hincapié en que el voto permitirá elegir entre "un gobierno presidido por Sánchez, que en diez meses ha sido capaz de adoptar medidas que han dejado la economía en situación de desaceleración, o un gobierno como el que teníamos antes con el PP, que crecía, creaba empleo, generaba oportunidades y mantenía el sistema de protección social".

Ha puesto como ejemplo el gobierno andaluz como "alternativa clara y evidente que está dando buenos resultados" y ha criticado que "el PSOE está intentando meter miedo con el cambio en Andalucía". Por contra, ha afirmado que el gobierno de Juanma Moreno "ha servido para devolver la dignidad a 700.000 andaluces a los que los socialistas habían borrado de las listas de espera" y que recuperará a "35.000 personas del sistema de la dependencia que el año pasado fallecieron por la lentitud de la tramitación de las ayudas".

"NO QUIERO QUE VALENCIA SEA UNA COLONIA DE CATALUÑA"

También ha llamado a que la Comunitat Valenciana siga este camino en las elecciones autonómicas del domingo: "No quiero que Valencia sea una colonia de Cataluña; no quiero un gobierno 'frankenstein' en España de Sánchez, que se pone de rodillas ante los terroristas de Otegui como hizo hace dos semanas para aprobar unos decretos, o que dice que la solución para Cataluña es darle mas autogobierno y dar premios a aquellos que han dado un golpe de estado".

En clave nacional, ha rechazado que siga como presidente "un señor que negocia con el PNV una ley como la de abusos policiales que humilla a la Policía y a la Guardia Civil a cambio de unos votos para aprobar unos decretos, sabiendo que no dispone de los fondos necesarios para que salgan adelante".

Para evitarlo, ha instado a "estar atento a lo que se esta produciendo esta campaña: esta confluencia de intereses de los socialistas entre Bildu, PDeCAT, ERC y los comunistas de Podemos".

DEBATE

De cara al primer debate electoral de esta noche, Hernando ha criticado que el PSOE haya "intentado utilizar a Vox como barrera" y no haya "querido un cara a cara con (Pablo) Casado", con lo que "por primera vez en muchos años no va a haber un careo entre el presidente del Gobierno con el candidato de la oposición, cuando tiene 52 escaños más".

En cualquier caso, ha confiado en que en el debate haya propuestas y "Sánchez diga si va a indultar, qué precio va a pagar para tener el apoyo de ERC en Cataluña, que confiese de una vez que es lo que ha estado haciendo estos días, sus concesiones al PNV, ERC, PDeCAT, y su proyecto para la economía española: ¿Endeudar más al país, aumentar el déficit, aumentar los impuestos?".

Ha asegurado que el PP va a presentar su proyecto en el debate "como en este tiempo" y se va a centrar en "hablar de lo que interesa a los españoles". "Otros se han dedicado a hablar de Franco o de si la gente tiene que ir a caballo o con pistola por la calle", ha aseverado.

Respecto a las encuestas, ha defendido que el PP "siempre" las ha remontado. "Todas las del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), incluso cuando se hacía bien, me daban como perdedor en Almería, y las hemos ganado todas", ha ilustrado, y ha recordado que en Andalucía "la presidenta iba a ser sin duda Susana Díaz" aunque "al final afortunadamente ha sido solo una pesadilla de verano y esta en la oposición".

Por otro lado, Hernando ha criticado que Sánchez sea "partidario de que el Levante se nutra con desaladoras" y ha advertido que esto supondrá "acabar con el Tajo-Segura y la ruina de la agricultura", para defender la apuesta del PP por un sistema mixto. "Ya los socialistas nos quitaron el trasvase del Ebro; que estén muy atentos, no nos vayan a quitar el Tajo-Segura y el Negratín (Granada)", ha subrayado.