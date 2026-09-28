Las herramientas de IA refuerzan la "invisibilidad" de las mujeres científicas, según un estudio

Moreno y Vernal - UV

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un monográfico internacional coordinado por Carolina Moreno, catedrática de la Universitat de València, y Teresa Vernal, profesora de la Universidad Andrés Bello (Chile), revela que las herramientas de inteligencia artificial (IA) refuerzan la brecha de género. El trabajo analiza cómo esta tecnología interviene en la construcción de los referentes científicos y en la representación de las mujeres en el espacio público.

En un escenario en el que la inteligencia artificial tiene protagonismo cada vez en más sectores, el dosier, publicado en CTS. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, destaca que esta herramienta ya ha empezado a reflejar los sesgos entre hombres y mujeres presentes en la sociedad.

Con el objetivo de analizar estas desigualdades, Carolina Moreno y Teresa Vernal han seleccionado seis investigaciones de diferentes geografías y contextos que evidencian "cómo los sistemas automatizados, las plataformas digitales, los modelos de IA generativa, los algoritmos de recomendación y las rutinas periodísticas condicionan la visibilidad pública de las mujeres científicas y expertas".

Las coordinadoras señalan que el debate académico sobre inteligencia artificial y género se ha desarrollado principalmente en contextos anglosajones. Frente a esta situación, uno de los aspectos distintivos de la publicación es su perspectiva iberoamericana, con estudios llevados a cabo en España y América Latina.

En esta línea, el dosier estudia la inteligencia artificial "como una innovación tecnológica y también como un fenómeno social que interviene en la manera de producir y hacer circular el conocimiento", sostiene Carolina Moreno.

Los trabajos que integran el monográfico abordan diferentes ámbitos del ecosistema comunicativo: prensa digital, TikTok, X (anteriormente Twitter), generación de imágenes mediante IA, producción académica, comunicación ambiental, salud mental y fuentes expertas. En este marco, exponen cómo se construye, se distribuye y se disputa la autoridad en entornos mediáticos cada vez más automatizados por las empresas tecnológicas.

Las autoras indican que, además de contabilizar cuántas mujeres aparecen en los medios, también es necesario examinar "cómo son nombradas, con qué temas se les asocia, qué formatos visuales las representan y qué lógicas algorítmicas amplifican o limitan la difusión de sus intervenciones".

LA IA "NO ES NEUTRAL"

"La IA no es neutral, es una tecnología que depende en gran medida de las narrativas que circulan en medios, plataformas y redes sociales. El problema es que estas narrativas no se distribuyen de manera equitativa", enfatizan Moreno y Vernal en el monográfico. "Además de un elemento técnico, la inteligencia artificial es también un espacio de disputa sobre el futuro de la sociedad. Si las voces son mayoritariamente masculinas, el debate público sobre la IA se construye desde una singularidad restringida", añaden.

Asimismo, las investigadoras advierten que la invisibilidad no siempre es ausencia absoluta. En este sentido, explican que "a menudo se manifiesta como presencia subordinada, segregación temática, déficit de autoridad o desplazamiento hacia posiciones menos prestigiosas dentro del imaginario tecnocientífico. La inteligencia artificial no introduce sesgos de género, pero puede reorganizarlos, amplificarlos y hacerlos menos visibles bajo la apariencia de neutralidad técnica, al aprender de datos históricamente desiguales".

El análisis de Moreno y Vernal subraya la importancia de incorporar la perspectiva de género en los estudios de la inteligencia artificial y de sus efectos sobre la comunicación de la ciencia. Las implicaciones prácticas apuntan a revisar las rutinas de selección de fuentes en los medios, evitar la sobrerrepresentación masculina en temas de innovación y liderazgo, y garantizar que las mujeres expertas sean citadas con la misma autoridad que los hombres.

Como conclusión principal del dosier, Carolina Moreno resalta que "para avanzar hacia una comunicación científica más justa, no basta con aumentar la presencia de las mujeres, hay que transformar los criterios de autoridad, prestigio y legitimidad que determinan quién es visible y quién es escuchado".