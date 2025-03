Herrero se mantiene en el gobierno de Catalá como concejala no adscrita tras haber abandonado Vox

Aprobada la nueva composición de las comisiones de manera provisional hasta tener informe del CJC con el sí del ejecutivo y de Badenas

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edil del Ayuntamiento de València Cecilia Herrero se mantiene en el equipo de gobierno de la ciudad, presidido por María José Catalá y formado por PP y Vox, tras haber abandonado esta última formación y haber pasado a ser, oficialmente este martes, concejala no adscrita. Así lo ha manifestado Herrero y también el portavoz del ejecutivo local y del PP, Juan Carlos Caballero, antes de iniciarse el pleno ordinario de marzo celebrado esta jornada en el consistorio.

Además de Herrero ha pasado a ser edil no adscrito Juanma Badenas, también después de haber abandonado Vox pero en su caso como exmiembro del gobierno municipal al haber quedado fuera de él, como exsegundo teniente de alcalde y extitular de Empleo y Parques y Jardines, a partir del expediente que le abrió ese partido y de la suspensión cautelar de militancia.

La alcaldesa, que tras la salida de Badenas de su equipo de gobierno llevó a cabo una remodelación del ejecutivo repartiendo las competencias del edil, señaló este lunes, preguntada por si ha de acometer nuevos cambios al quedar Herrero fuera de Vox, que en esta sesión plenaria se daba cuenta de la condición de esos dos ediles como no adscritos y que a partir de ahí tomaría "las decisiones oportunas en los próximos días".

En el pleno de este martes se ha dado cuenta de la condición de concejales no adscritos de Cecilia Herrero y de Juanma Badenas y en consecuencia de la nueva composición del grupo Vox, que pasa de tener cuatro a dos representantes, además de aprobarse la nueva composición de las comisiones informativas del Ayuntamiento atendiendo a la actual conformación de la corporación municipal y su representatividad.

La modificación de la composición de la comisiones informativas ha salido adelante, "con carácter provisional" hasta que se emita un informe jurídico por parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC), con el voto a favor del equipo que preside Catalá --trece concejales del PP, dos de Vox y Herrero como no adscrita-- y el de Badenas. La propuesta ha contado con el rechazo de la oposición, formada por Compromís y PSPV, que ha considerado que la nueva distribución de las comisiones no refleja la representatividad del pleno y así el resultado de las últimas elecciones municipales.

Compromís y PSPV han señalado que Catalá busca "mantener la mayoría que no tiene" y que los quince votos de PP y Vox sumen "más que los 16 de la oposición". Asimismo, han apuntado que se deja sin peso a los no adscritos y han preguntado qué les ha ofrecido Catalá para conservar su voto a favor después de los contactos mantenidos en los últimos días y de que Badenas y Herrero hayan estado en el despacho de Alcaldía antes de iniciarse la sesión.

"TRAMPA DEMOCRÁTICA"

Los socialistas, como ha expuesto la edil de este grupo María Pérez, han asegurado que el reparto hecho para las comisiones es una "trampa democrática", una medida que "no es posible matemáticamente" y que es "democráticamente inaceptable". Asimismo, han rechazado la provisionalidad del acuerdo adoptado, sujeto al dictamen del CJC, y han pedido que no se aprobara la nueva composición, además de reiterar que no descartan recurrirla.

Desde Compromís, su portavoz, Papi Robles, que también ha resaltado que esta formación se plantea acudir a los tribunales por esta misma cuestión, ha censurado que el PP busque "ganar haciendo trampas" y que busque para ello "un apaño" en las comisiones que no puede hacer en el pleno y arreglos "en los despachos". "La gobernabilidad no está garantizada", ha añadido Robles, que ha acusado a la alcaldesa de poner "en entredicho el prestigio del Ayuntamiento".

La segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos y Servicios Centrales Técnicos, Julia Climent, ha defendido "la solvencia y coherencia técnica y jurídica" de la propuesta de modificación de las comisiones y ha afirmado "se basa en un informe extenso y detallado, basado en la normativa vigente", del secretario general del pleno que han avalorado "los servicios jurídicos" del Ayuntamiento.

"LA MISMA REGLA DE PROPORCIONALIDAD"

Climent ha asegurado que los votos se ponderan, que "se garantiza la participación política de los no adscritos" y que "no se altera la exigencia de la proporcionalidad de la representatividad". Asimismo, ha remarcado que el acuerdo adoptado en el pleno respecto a las comisiones "no es nuevo" en esta corporación porque es "el mismo" por el que se optó en 2018 con el anterior gobierno progresista y después de que una edil de Cs abandonara este partido y pasara a ser no adscrita. "Se aplicó la misma regla de proporcionalidad", ha insistido.