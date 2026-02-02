El hijo de Fernando Esteso, desde su velatorio en València: "Se nos ha ido un ser entrañable, un padre y un amigo"

Fernando, hijo de Fernando Esteso, y Vicente Haro, representante del actor, junto a familiares en el Tanatorio Funeraria Mémora de Valencia tras el fallecimiento del actor, a 02 de febrero de 2025, en Valencia (España). - Raúl Terrel - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familia, amigos y compañeros de profesión del actor y humorista Fernando Esteso se han acercado este lunes al Tanatorio Funeraria Mémora de València para darle un último adiós y mostrar su cariño hacia el artista, que falleció este domingo de madrugada en el Hospital La Fe de la capital valenciana.

El hijo del artista, Fernando José Esteso, ha agradecido "todo el cariño que España siente por mi padre". "Sé que era un pedacito de vosotros en su corazón", ha dicho en declaraciones a los medios, antes de asegurar que "se nos ha ido un ser entrañable, un padre y un amigo".

El que ha sido representante de Esteso durante los últimos 12 años, Vicente Haro, que conocía desde niño al actor, ha reconocido que este lunes es un día "muy triste" y también ha puesto en valor los mensajes de apoyo y cariño. "Fernando se lo merecía porque era, aparte de un gran actor, un gran cantante, un imitador, un artista completo, además era un tío estupendo y todo el mundo le quería".

Haro ha explicado que "la familia está bastante destrozada" y ha indicado que "ha sido también un poco repentino", porque "aunque andaba con sus bronquitis con su falta de oxigeno", el artista "tenía altos y bajos" y, de hecho, "quería seguir haciendo cosas" y "ha estado rodando hasta el último momento". De hecho, ha explicado que Esteso hizo un cameo en Torrente 6 y se emitirá.

Preguntado por las condolencias del actor y director Andrés Pajares, su pareja artística durante muchos años, Haro ha explicado que "ayer estaba destrozado lógicamente, porque son amigos del alma".

Vicente Haro ha detallado que Fernando Esteso llevaba viviendo 12 años en Valencia, donde residen sus hijos y antes en Torrevieja (Alicante), por lo que tiene "muy buenos amigos" en la Comunitat Valenciana que acudirán al tanatorio, donde también esperan recibir a amigos llegados desde Madrid.

Además, ha explicado que se han recibido "innumerables" condolencias, desde la Academia del Cine que le llamaron este domingo para mandar una corona de flores al tanatorio hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasando por compañeros de profesión como el actor José Carabías y el humorista Tony Antonio.

"CREO QUE LO VAN A PASAR MUY BIEN ARRIBA"

Al tanatorio valenciano también se ha acercado Carles Castillo, actor y amigo de Esteso. "Parece que cuando una persona se marcha, todos son buenos, todos son fantásticos y decimos buenas palabras, pero en este caso si no fuera de verdad no tendría ningún sentido. Yo creo que se va no solamente un actor, un cómico, sino que se va una gran persona y creo que lo van a pasar muy bien arriba. Preparaos ahí arriba, que lo vais a pasar muy bien", ha comentado.

Preguntado por qué recuerdo guarda de él, Castillo ha destacado "la tranquilidad con la que te reñía" en el trabajo cuando, por ejemplo, no le gustaba la colocación de un foco. "La verdad es que muchas veces tenía más razón que yo", ha admitido. Así, en el trabajo "era era muy amable y muy abierto a proponer". "Era como trabajar en casa, estar así", ha recordado.

"YO SOY HUMORISTA PORQUE ME FIJABA EN ÉL"

El humorista Tony Antonio, fundador de la la Asociación del Humorismo Español (ASHUMES) a la que también pertenecía Esteso, ha señalado a su llegada que este lunes es un día triste "para toda España" y para la asociación. Aunque "mucha gente no ha podido venir" hasta València, "traigo abrazos para la familia de todos los compañeros", ha asegurado.

"Yo soy humorista porque yo me fijaba en Gila, Tony Leblanc, que era otra generación anteriores a ellos, y luego en Pajares y en Esteso. Y yo quería, cuando fuese mayor, hacer imitaciones como hacía Fernando Esteso. Llegamos a ser grandes amigos y no le llegué a superar las imitaciones, pero alguna trataba de empatarle", ha manifestado.

Además, ha recordado a Esteso como "una persona muy caritativa" que "ayudaba mucho" en la asociación y a las compañeros, por ejemplo actuando gratis para recaudar fondos para levantar un monumento a Chiquito de la Calzada en Málaga. "Y a ver si da tiempo a lo mejor a hacer otro a Fernando", ha comentado.