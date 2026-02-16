El hijo de la viuda de la CAM lleva a Estrasburgo el caso Sala: la absolución de su cuñado por el asesinato de su madre

Archivo - Imagen de archivo de Miguel López - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hijo de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, el que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), la resolución del caso Sala, que concluyó con la absolución de su cuñado, Miguel López, del crimen de su madre, que fue asesinada de varios disparos en diciembre de 2016.

Según ha avanzado 'Información', la representación del hijo de la víctima ha presentado una demanda contra el Reino de España en la que denuncia la violación de cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) provocada por los "graves errores" que considera que por parte de la presidenta del jurado se cometieron en la fase de deliberación del tribunal popular y que impidieron un "proceso equitativo".

López fue juzgado en 2019 por el crimen de su suegra, ocurrido de varios disparos en el concesionario de coches que él regentaba en Alicante. El Tribunal Constitucional (TC) anuló en octubre de 2025 la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revocar la sentencia que lo absolvía y que ordenaba celebrar un nuevo juicio con un jurado distinto.

Según ha podido saber Europa Press por fuentes jurídicas del entorno del hijo de la víctima, este nuevo escrito se ha presentado recientemente al entender que se ha vulnerado el derecho a un "procedimiento equitativo" y "a poder ejercitar los recursos".

PROCESO

El Supremo anuló en mayo de 2022 la absolución de López de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, que fue decidida en 2019 por un tribunal popular de la Audiencia Provincial de Alicante y confirmada posteriormente en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El TS ordenó repetir el juicio al entender que el derecho de defensa del hijo de la víctima, que ejercía la acusación particular en el caso por la muerte de su madre, quedó "irremediablemente dañado" por la forma en la que se desarrolló la devolución del acta del primer veredicto del jurado por la magistrada-presidenta.

El entonces acusado recurrió esta sentencia ante el TC, que el pasado octubre corrigió al TS al considerar que los defectos procesales que había apreciado no llegaron a generar indefensión a la acusación. De este modo, confirmó su absolución.

También se da la circunstancia de que dos jueces del TC discrepantes con la decisión de absolver a López del asesinato de su suegra valoraron, a través de un voto particular, que la actuación de la magistrada-presidenta del tribunal del jurado en el juicio "vulneró los derechos fundamentales de las acusaciones a un proceso con todas las garantías y a no sufrir indefensión, poniendo en cuestión la equidad global del proceso".