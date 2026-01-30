La historia de los apellidos valencianos, a debate en la Universitat de València

Archivo - Facultad de Filología - UV - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene.

Las facultades de Filología, Traducción y Comunicación y de Geografía e Historia de la Universitat de València (UV) celebrarán los próximos 2, 3 y 4 de febrero el congreso 'Els Cognoms Valencians. Documentació, evolució, distribució i etimologia, amb especial atenció als llinatges singulars'.

Cerca de 60 especialistas de varios ámbitos se darán cita para presentar sus estudios sobre antroponimia, onomástica, genealogía y toponimia valencianas e incitar a más estudiosos a participar en un trabajo común que intenta explicar el origen, motivación y etimología, la evolución y la distribución de nuestros antecesores.

Estudios sobre el origen y etimología de apellidos singulares, los linajes familiares, los apellidos en las diferentes comarcas valencianas, los importados y los exportados a diferentes partes del Estado o apellidos que se convierten en nombre de mujer son algunos de los temas que tratarán los ponentes que participarán durante tres días en este congreso.

Las ponencias se realizarán entre las nueve de la mañana y las 19.30 horas de la tarde el lunes y el martes en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación y el miércoles en Geografía e Historia, avanza la institución académica.

Durante el encuentro hay programadas dos mesas redondas. La primera tratará sobre 'Antroponomía y genealogía' a cargo del grupo de trabajo de Genealogía Valenciana. Participarán Víctor Guillamon, Sergi Oliver, Teresa Lucas, Mireia Carratalà, Àlex Ordaz y María Emilia Naranjo. Será el lunes 2 a las 17 horas en la sala Enric Valor de la Facultad de Filología.

La segunda mesa redonda tratará sobre 'Lematización actual de los apellidos medievales y forales, en especial los de origen aragonés', a cargo de Enric Guinot, Mateu Rodrigo, Maite Mollà, Mar Batlle y Emili Casanova. Será el miércoles 4 a las 12.55 horas en la sala Palmireno de la Facultad de Historia.

EXPERIENCIAS PERSONALES

Los más de 140 inscritos de universidades y centros de estudio y de todas las partes de la Comunitat Valenciana aprenderán, aportarán materiales y experiencias personales y harán que a partir de ahora las investigaciones onomásticas sean más profundas, más documentadas y más clarificadoras y seguras.

En el congreso está organizado por los proyectos universitarios Toponímia de l'Arc Mediterrani. Toponomasticon Hispaniae; Breaking Hierarchies. Social Mobility, Economic Dynamism And Institutional Development In The Western Mediterranean. Colaboran la Acadèmia de Cronistes Oficials del Regne de València, la Associació professional d'Arxivers i gestors de documents valencians, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, el Cefire, la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals, Fedines, el Arxiu Diocesà de València, los departamentos de Filologia Catalana e Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Consell Valencià de Cultura (CVC).