Un hombre acepta dos años de prisión por provocar una fractura craneal a su hijo menor al empujarle contra una pared

Un hombre acepta dos años de prisión por empujar a su hijo menor en una discusión y causarle una fractura craneal - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este miércoles una pena de dos años de prisión por empujar a su hijo de 13 años contra una pared en una discusión, menor que, tras golpearse y caer al suelo, sufrió una fractura craneal con hemorragia. Asimismo, deberá indemnizarle con 52.739 euros por las lesiones y secuelas causadas.

La Fiscalía solicitaba inicialmente cinco años y medio de prisión por un delito de lesiones para el padre, pero la ha rebajado a dos años de cárcel tras reconocer el acusado los hechos, en los que se contempla la agravante de parentesco, en el juicio por conformidad celebrado este miércoles en la sección quinta de la Audiencia de Valencia.

Los hechos sucedieron la noche del 27 de abril de 2022 en la vivienda paterna, en una localidad de la comarca de l'Horta Sud, cuando el procesado y su hijo, entonces de 13 años, mantuvieron una discusión tras la que el menor se encerró en el baño para llamar a su madre.

El hombre empujó al niño contra la pared, lo que provocó que el menor se golpeara la cabeza, cayera al suelo del lado izquierdo y se quedara inconsciente unos minutos. El padre no llevó al niño al hospital hasta la mañana siguiente cuando le diagnosticaron fractura craneal con hemorragia, lesiones para las que necesitó tratamiento quirúrgico, de logopedia y de rehabilitación neuronal. El menor tardó 365 días en recuperarse de las lesiones que sufrió.