Un hombre se atrinchera durante varias horas en una vivienda con su madre- POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años se ha atrincherado este viernes en una vivienda del distrito del Marítim de València en la que también se encontraba su madre, de 81 años y con movilidad reducida.

La Policía Nacional ha podido resolver satisfactoriamente el incidente tras activar el protocolo establecido para este tipo de situaciones durante la mañana, informa este cuerpo de seguridad.

El varón, de 58 años de edad, se ha atrincherado en una vivienda en la que se encontraba también su madre de 81 años y con movilidad reducida. Los agentes, han conseguido acceder y reducirlo para evitar que se infligiera algún daño.

Posteriormente, los servicios sanitarios han trasladado al hombre a un centro médico para ser atendido debido al estado mental en el que se encontraba.

En el operativo han participado agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), dos negociadores de la Policía Nacional, la Unidad de Prevención Reacción (UPR), el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) perteneciente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los agentes de la Comisaría de Marítimo.