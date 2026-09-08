Un hombre herido por luxación de espalda y traumatismo craneoencefálico tras volcar su camión en la A-35 en Vallada

Bomberos asisten en el accidente en Vallada - CONSORCIO BOMBEROS

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha resultado herido por una luxación de espalda y un traumatismo craneoencefálico tras volcar el camión que conducía en la A-35, a la altura de la localidad valenciana de Vallada, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El suceso se produjo sobre las 2.05 horas de este martes y hasta el lugar el CICU movilizó una unidad del SAMU, así como una de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo sanitario atendió al hombre por luxación de hombro y traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

De acuerdo al Consorcio, el hombre se encontraba en el exterior del camión tras volcarlo, por lo que no fue necesario excarcelarlo. Han actuado bomberos de Xàtiva y voluntarios de Vallada, que han eliminado restos del camión accidentado.