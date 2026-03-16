Un hombre muere tras impactar su coche contra un semáforo en Sant Vicent del Raspeig (Alicante)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha muerto después de impactar con su coche contra un semáforo de la calle Alicante en Sant Vicent del Raspeig, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha recibido el aviso del siniestro sobre las 00.20 horas del lunes, tras lo que ha movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) hasta el lugar de los hechos.

El equipo médico ha practicado al conductor del vehículo la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no ha habido respuesta y se ha confirmado su fallecimiento.