Un hombre sube al techo de un avión en el aeropuerto de Valencia y retrasa un vuelo

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se subió en la tarde de este sábado al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia y provocó retrasos en un vuelo con destino a Ámsterdam, en un incidente que terminó con la intervención de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 18 horas, cuando el individuo consiguió subir al techo de un avión de Vueling con destino a Ámsterdam y salida prevista a las 18.35 horas, han detallado fuentes de Aena. Desde el aeropuerto alertaron a la Guardia Civil.

De esta forma, agentes del instituto armado acudieron al lugar y lograron que el hombre bajase del avión. La Guardia Civil llamó a su vez a una ambulancia que trasladó al hombre a un centro hospitalario, donde fue ingresado con su estado psíquico alterado, han precisado desde la Benemérita. Además, el hombre fue denunciado por incumplir la Ley de Seguridad Aérea.

El incidente provocó que el vuelo con destino a Ámsterdam se retrasase más de dos horas, pero no repercutió en el resto del tráfico aéreo, han añadido fuentes de Aena.