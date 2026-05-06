Hombres G actuarán el próximo 23 de mayo en Castelló en su gira 'Los mejores años de nuestra vida

Presentación del concierto de Hombre G - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 6 May. (EUROPA PRESS) - -

El Recinto de Ferias y Mercados de Castelló (Refeyme) acogerá el 23 de mayo un concierto de Hombres G, dentro de su gira internacional 'Los mejores años de nuestra vida'.

La presentación del concierto ha contado con la participación de la concejala de Fiestas, Noelia Selma; el concejal de Cultura en funciones, Vicente Sales; así como Pepe Delgado y Ángel Martínez, de Patos Producciones, promotora encargada de hacer posible esta cita musical.

Selma ha destacado que hablar de Hombres G es hablar de historia viva del pop español, de canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y de temas que todos hemos cantado alguna vez. La concejala ha señalado que "el concierto del próximo 23 de mayo será una oportunidad para disfrutar de una noche especial en Refeyme, con una banda que ha marcado la vida musical de miles de personas y que repasará algunos de los grandes himnos de su carrera".

La edil ha subrayado también que "la presencia de grupos de la talla de Hombres G confirma que Castellón forma ya parte de los circuitos nacionales de grandes conciertos". En este sentido, ha añadido que "Castellón quiere seguir creciendo como ciudad de cultura, de música en directo y de grandes eventos, con propuestas capaces de reunir a públicos de distintas generaciones".

La gira 'Los mejores años de nuestra vida' tiene carácter internacional y arrancará en Albacete, siendo Castellón la segunda parada del recorrido. Posteriormente, Hombres G llevarán su directo por buena parte de la geografía española, además de actuar en otros países como Italia y continuar su gira en Sudamérica.

GRANDES HIMNOS

Durante el concierto, la banda repasará algunos de los grandes himnos de su carrera, como 'Voy a pasármelo bien', 'Marta tiene un marcapasos', 'Venezia', 'Nassau', 'Suéltate el pelo' o 'Te quiero', junto a nuevas melodías incluidas en esta gira.

Además, Hombres G están también de estreno, ya que el próximo 8 de mayo se estrena en Movistar Plus+ la película original 'Los mejores años de nuestra vida', que repasa la trayectoria de una banda que forma parte de la historia musical del país.

Por su parte Pepe Delgado de la empresa Patos Producciones ha querido destacar que es importante que se haga un impulso por la ciudad y porque giras internacionales como esta tengan parada en ella. "Es una oportunidad para que la gente de Valencia, cuyo concierto ya está cerrado, asista. Además, ellos tienen que esperar hasta navidad y nosotros lo tenemos aquí cerca", ha añadido Delgado.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que hay entradas a la venta tanto en Ticketmaster como en el Corte Inglés a un precio muy asequible. Delgado ha animado a la gente ya que "es una gran oportunidad para aprovechar la noche de verano y disfrutar de buena música y de fiesta".