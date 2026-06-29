El Homenaje a la Ruta 90s&2MIL reúne a tres generaciones de aficionados al remember en La Marina Norte

El auténtico Homenaje a la Ruta 90s y 2MIL regresa el 4 de julio a La Marina Norte con su edición más espectacular - HOMENAJE A LA RUTA

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Homenaje a la Ruta 90s&2MIL volverá a convertir La Marina Norte de València en el punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música de los años 90 y 2000 con una única cita, como cada año, que tendrá lugar este sábado 4.

El evento volverá a reunir a los auténticos protagonistas de una época irrepetible. Tres generaciones de aficionados al remember volverán a encontrarse en una edición que reunirá sobre un mismo escenario a los dj's y artistas más representativos de las principales salas de la histórica Ruta valenciana.

El alma de las cabinas estará custodiada por los dj's residentes Víctor Pérez (The Face) y Vicente Ferrer (Bananas). El apartado de actuaciones en directo contará con las voces e iconos internacionales Nalaya Brown, John Wesley, New Limit, Jerry Daley, Bandido feat. Piropo y G.E.M, detallan los organizadores.

A este espectacular elenco se suma una alineación de lujo con dj's históricos de la escena ordenados de la A a la Z: Alcapone (Heaven), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Dario Nuñez (Soleado Recordings), Raquel Cardona - DJ K (Masia), Jesús Brisa (Ex-Espiral), Nacho Fernández (Queen), Rodi (The Face), Sergi Val (Sonido de Valencia), Vicente Buitrón (Remember The Luxe) y Ximo 3D. Habrá un momento especial The Face by Caco.

La edición de este año supondrá un importante salto tecnológico. La organización ha renovado "por completo" el concepto escénico con un escenario totalmente revolucionado e invertido, diseñado con tecnología del siglo XXI para ofrecer una experiencia inmersiva desde cualquier punto del recinto.

EL MAYOR LASER SHOW EN VALÈNCIA

Además, el festival contará con el mayor despliegue de laser show realizado hasta la fecha en la ciudad de València, desarrollado por la empresa VFV, junto a un espectacular piromusical final producido por la pirotecnia Vulcano, que pondrá el broche de oro a una noche espectacular.

Los asistentes podrán vivir el espectáculo desde el interior del recinto rodeados de música, efectos visuales, iluminación, láser y pirotecnia sincronizada. Entre las principales novedades de esta edición destaca la ampliación de las zonas de servicios para mejorar la comodidad de los asistentes.

El recinto dispondrá de una zona gastronómica más amplia, mayor número de barras, punto oficial de merchandising, baños y todos los servicios necesarios para disfrutar de una experiencia completa durante toda la jornada.

Las entradas generales y front stage continúan a la venta a través de los canales oficiales del festival. Los mil primeros asistentes que accedan al recinto con su entrada recibirán de regalo un abanico oficial exclusivo diseñado para esta edición.