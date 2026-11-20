Archivo - Imagen del monasterio de San Miguel de los Reyes, en València. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha dado a conocer los ganadores de la cuarta edición de los Premis Carme Miquel para fomentar el uso del valenciano en los centros escolares. El objeto de estos galardones es reconocer iniciativas que se estén aplicando en los centros de Educación Infantil (en las dos etapas, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años) y en los de Primaria y de Secundaria, tanto públicos como concertados o privados.

Este año se han presentado 65 trabajos de todo el territorio: 44 de centros de Infantil y de Primaria, y 21 de Secundaria. Las propuestas tienen un carácter transversal en el centro, e inciden directamente en el uso del valenciano por parte del alumnado o, incluso, de toda la comunidad educativa, familias incluidas, explica el ente normativo en un comunicado.

En reconocimiento de esta tarea, la cuarta edición de los galardones establece cinco modalidades: premio a una acción en un curso de Infantil; a una acción en un curso de Primaria; acción en un centro de Infantil y Primaria (CEIP); acción en un curso de Secundaria y a una acción en un centro de Secundaria (IES). Los proyectos premiados recibirán también el reconocimiento de la AVL y entradas para el alumnado facilitadas por el Bioparc de València.

En cuanto a los premios concedidos en las etapas de Infantil y Primaria, el jurado, integrado por los académicos de la Secció de Foment de l'Ús del Valencià, ha premiado el proyecto 'Els pingüins i l'Antàrtida', del CEIP Cardenal Tarancón de Borriana, en la modalidad de curso de Infantil.

El alumnado del aula de 4 años hace un trabajo de investigación sobre estos animales y su hábitat, en la cual tienen una fuerte implicación las familias. La investigación de los niños implica preparar exposiciones orales, visitar el Mercado Central de Borriana para trabajar el vocabulario de los peces, elaborar la producción audiovisual 'Viaje en la Antártida' y hacer una videoconferencia con la Base Antártica Española.

El ganador en la modalidad de Primaria es el CEIP Jaume I de Alcàsser, por el proyecto 'Veus que arrelen al poble. Al Tall: música, llengua i patrimoni'. La propuesta parte de la canción 'El poble sempre viu' (creada a raíz de la dana) y trabaja canciones y fuentes históricas y culturales.

El alumnado ha grabado un pòdcast que incluye una entrevista y un coloquio con Vicent Torrent, uno de los fundadores de Al Tall. El trabajo se proyectó en el Palau de la Música de València, en un acto de homenaje al grupo al cual asistieron más de mil alumnos de centros de toda la Comunitat Valenciana.

LA LENGUA EN EL HUERTO

Y, en este ámbito de Infantil y Primaria, el premio para el proyecto de centro es para el CEIP Montdúver de Gandia, por la propuesta 'Cultivem l'hort, llaurem la llengua', que convierte el huerto ecológico escolar en un contexto de uso habitual y funcional del valenciano para todo el centro, con un alumnado mayoritariamente de orígenes diversos para el cual el valenciano es prácticamente una lengua nueva. La iniciativa cus de manera original huerto, lengua, memoria oral y patrimonio, y crea un uso real del valenciano vinculado al territorio.

En cuanto a los galardones de la etapa de Secundaria, el premio en la modalidad de curso recae en el IES Vicent Verdú de Elche, por la propuesta 'Del mot al cos: llengua, territori i muixeranga'. A partir del vocabulario visual 'Amunt al cel', de la AVL, el alumnado investiga las palabras, las experimenta con el cuerpo construyendo figuras de muixeranga y vuelve a la lengua creando y justificando nombres de figuras inventadas.

La iniciativa se completa con un taller de la Muixeranga de Elche en las Jornadas Culturales, y con la asistencia voluntaria a los ensayos de la pandilla.

El ganador en la modalidad de centro es el Colegio Sant Josep de Calassanç de Algemesí, por el proyecto 'EDU-CAFÉ: el valencià ix de l'aula'. El jurado ha valorado el uso original de un espacio profesional real, como es la cafetería del centro --gestionada por el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Básico de Cocina y Restauración y abierta en la comunidad educativa-- como contexto de activación del valenciano.

El estudiantado elabora y revisa en valenciano menús, cartas, carteles, pizarras y recetas, e inicia en valenciano la atención al público.

Para la presidenta de la Secció de Foment, Vicenta Tasa, los proyectos premiados "demuestran que el futuro del valenciano pasa para crear espacios reales de uso, más allá de la enseñanza de la lengua al aula".

"Queremos reconocer especialmente la creatividad y el compromiso del profesorado y de las comunidades educativas, que consiguen vincular el valenciano con la vida cotidiana, la cultura, el territorio y las relaciones sociales. Estas iniciativas muestran que la escuela puede ser un motor fundamental para ampliar las oportunidades de usar el valenciano y reforzar la presencia social", expresa Tasa.

La entrega de los premios tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. En la celebración, participará el grupo Ramonets.