'Horizonte último' y Ana Prada, mejores exposición y artista de Abierto València 2026

Ana Prada, artista destacada de Abierto València 2026 - ABIERTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La muestra de Matías Ercole 'Horizonte último', de Jorge López Galería, ha sido destacada como Mejor Exposición por la Generalitat y Ana Prada, que expone 'El sueño de la imagen' en la galería Luis Adelantado, ha sido reconocida como Artista Destacada por el Ayuntamiento de València dentro de la XIV edición de Abierto València, el evento con el que comienza cada curso la temporada expositiva de las galerías de arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana, que ha contado este año con 16 participantes.

Este nombramiento supone la adquisición de una obra por parte de cada una de las instituciones, elección sugerida por un prestigioso jurado seleccionado por la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat (Lavac) formado por Marta López, del Museo de la Ciudad; Isabel Pérez, del departamento de exposiciones del Consorci de Museus; Juan Francisco Rueda, técnico del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y crítico de arte; Álvaro Rodríguez, director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), y Blanca de la Torre, directora del Institut Valencià d'Art Modern, que han seleccionado estas obras tras visitar todas las galerías participantes en la convocatoria. Los reconocimientos se han presentado este viernes en el IVAM, en un acto en el que ha intervenido la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso.

Además, distintas colecciones privadas comprometidas año tras año, han adquirido obras de diferentes autores: la colección La Escalera ha decidido adquirir la obra 'Índice y anular' de Sandra Mar, de la galería Rosa Santos, y 'Coser un cubo' de Ana Prada, exhibida en la galería Luis Adelantado.

La Fundación Juan José Castellano Comenge ha adquirido la obra 'La lentitud del paisaje, 2026' de Mónica Jóver que se encuentra en la galería Shiras. La Fundación Hortensia Herrero ha seleccionado para formar parte de su colección 'Desde la mano, multicolor' (2010) y 'Desde la mano, azul' (2026) de Ana Prada, expuestas en la galería Luis Adelantado, y 'Atardecer XI', 'Atardecer V' y 'Atardecer III' de la serie 'Vuelo Edimburgo - Ibiza 2026' de Alejandra Gandía Blasco, expuesta en CLC Arte.

La Colección Gamero Ciurana ha adquirido la obra 'Three purple parallel lines' de Thomas Trum, expuesta en la galería Tuesday to Friday, y 'Vieron el sol caer II, 2025' de Matías Ércole, en la galería de Jorge López. La colección Gandía Blasco ha adquirido 'Ochenta horas de tiempo suspendido' de Mónica Jóver, expuesto en Shiras.

Por su parte, la revista Makma ha decidido adquirir 'Detrás del velo, 2025' de la artista Mónica Jóver, expuesta en la galería Shiras, y 'Portal y reflejo, 2025' de Matías Ércole, en Jorge López.

PREMIO DEL PÚBLICO

El público de Abierto València decidirá el séptimo Premio Cervezas Alhambra, cuyo ganador se decide por votación del público desde este pasado jueves. La patrocinadora reafirma así su compromiso con la creación contemporánea, reconociendo el trabajo de los artistas emergentes y de las galerías que los impulsan, y acercando el arte a nuevos públicos.

Hasta las 22 horas de este próximo sábado se puede votar al mejor artista, tras lo que el ganador se dará a conocer el día siguiente en un evento en el Museo de Bellas Artes a las 12 del mediodía durante la clausura de Abierto Valencia.

Durante dos semanas se realizarán visitas guiadas por todos los espacios artísticos de la ciudad, organizados en colaboración con la Fundación ARCO y con el Ayuntamiento de València. Estas rutas son gratuitas para el público y tienes como misión tejer lazos de unión entre la ciudadanía y los espacios culturales con la finalidad de acercar la cultura a todos.

En su intervención, la secretaria autonómica de Cultura ha reivindicado que los participantes en la convocatoria son "historia del arte nacional", al tiempo que ha lamentado el cierre de la histórica Galería Cànem de Castelló por la jubilación de su directora, Pilar Dolz, ya que era la última sala de arte privada en la capital de la Plana. Alonso ha deseado que Cànem "pueda reabrir" y ha puesto en valor su "compromiso" con el arte y la cultura durante los últimos 50 años.

Respecto a si se realizará una exposición conjunta de las obras de Abierto València, la responsable de Cultura ha asegurado que en la Generalitat siempre están "abiertos" a organizar este tipo de iniciativas, que según ella se podrían realizar en València, Alicante o Castelló de la Plana "en otro momento del año".

Abierto València 2026 se apoya en la colaboración de un amplio tejido de instituciones, espacios culturales y patrocinadores: el IVAM, el CAHH, el CCCC, Centro Cultural Bombas Gens, PhotoEspaña, el Museo de Bellas Artes de València, el Ayuntamiento de València, Cervezas Alhambra, Bodegas Arràez o Velarte, con el objetivo de consolidar a la ciudad como punto de encuentro para el arte contemporáneo a nivel estatal.