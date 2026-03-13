Hosbec dice que la ocupación de Fallas no tendrá "el efecto deseado" por el sector y prevé un 83% para el fin de semana

Fallas en València - HOSBEC

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera de València y su área metropolitana durante este fin de semana de Fallas "no va a tener el efecto deseado" en el sector, ya que en estos días grandes se podría situar en el 83 por ciento. En el periodo que va hasta el próximo jueves 19 de marzo la cifra podría ser del 70%, según Hosbec.

Estos datos, calculados por la patronal turística a partir de reservas confirmadas, supondrían mejores registros respecto a 2025, cuando estas fiestas "estuvieron muy afectadas por la mala climatología", cuando hubo un 77% y un 70% en esos periodos, respectivamente.

Para la patronal turística valenciana, en 2026 esta fiesta "no va a tener el efecto deseado en la industria hotelera de la ciudad y su área metropolitana de acercar sus niveles al lleno técnico". Al menos, de acuerdo con las cifras de reservas y ocupación hotelera que el departamento de BigData Hosbec ha cerrado este viernes por la mañana para calcular los principales indicadores para estos días.

En un comunicado, Hosbec ha indicado que el sector "todavía confía en poder subir algún punto de ocupación en el balance final con reservas de última hora", gracias a la disponibilidad existente, ya que "se anuncia tiempo seco, soleado y primaveral hasta el próximo jueves".

Sin embargo, ha apuntado, el hecho de que San José "solo sea festivo en cuatro comunidades autónomas", como son Murcia, Navarra, País Vasco y Galicia, ademas de la Comuitat Valenciana, "no favorece el movimiento de los turistas nacionales".

SONDEO DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Por su parte, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha resaltado que "la celebración de las Fallas eleva al 75% la ocupación turística hotelera en toda la provincia de Valencia".

Así lo reflejan los resultados de un sondeo realizado por Turisme Comunitat Valenciana a partir de "una muestra representativa de hoteles de la provincia" para el periodo comprendido entre el 13 y 19 de marzo, detalla la Generalitat en un comunicado.

Según este informe, la provincia de Valencia cuenta en la actualidad con unas reservas confirmadas que alcanzan el 74,32%. Destaca el interior, que registra el porcentaje de ocupación "más elevado" para estos días, con el 80,69% de plazas hoteleras reservadas.

Por su parte, el litoral valenciano cuenta con una previsión de ocupación para la semana fallera del 75,86% y la ciudad de València parte con unas previsiones hoteleras del 66,42% para estos días, "que se incrementarán previsiblemente con las reservas de última hora", añade el estudio.

Cano, que ha valorado estos datos como "positivos", ha destacado que "reflejan el gran atractivo turístico de las Fallas y su capacidad para generar movimiento no solo en la ciudad de València, sino en toda la provincia".

"Además de atraer visitantes, estas fiestas ayudan a reforzar el posicionamiento turístico de nuestro destino y a generar oportunidades para el sector y para el conjunto del tejido económico de toda la provincia fuera de temporada", ha apuntado.

De hecho, Cano ha subrayado que "la elevada ocupación que registra el interior, por encima del 80%, demuestra que el impacto de estas fiestas se extiende cada vez más allá de la capital y beneficia a destinos de toda la Comunitat Valenciana".

CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Por otro lado, Hosbec ha indicado que el impacto del conflicto en Oriente Medio "no está siendo importante en este momento, pues solo afecta a turistas que han cancelado sus vuelos" desde allí o Asia con escala en Dubái (Emiratos Árabes) o Doha (Catar). "Los corredores vía Estambul o Frankfurt siguen operando con total normalidad y conectan Valencia con los principales destinos orientales", ha apuntado.

"Pero lo que sí que está detectándose es un parón importante de las reservas a futuro tanto de turistas nacionales como de clientes internacionales, a la espera de una resolución temprana del conflicto", ha abundado.

Y ha continuado: "Una desaceleración de reservas de turistas americanos, mercado que es muy importante en la ciudad de València, con cuotas de entre un 8-10%, por una crisis reputación del conflicto que el Gobierno de España mantiene con el Gobierno de los Estados Unidos y el movimiento MAGA (Make America Great Again)".

"Un conflicto de estas características y con una afectación a la economía general no puede beneficiar a nadie y desde el sector turístico de la Comunitat Valencia se espera que pueda finalizar lo antes posible para normalizar indicadores tan importantes para las empresas o las economías domésticas como el precio de la gasolina y energía, los tipos de interés o la cesta de la compra", ha manifestado Hosbec.