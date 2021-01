Hosbec entiende las nuevas restricciones y señala: "Las cifras no permitían otro escenario"

La patronal hotelera descarta que las restricciones supongan una "pérdida importante" debido a que ahora es temporada baja

ALICANTE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunitat Valenciana, Hosbec, ha afirmado este martes al respecto de las nuevas medidas sanitarias anunciadas por el 'president', Ximo Puig, y la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que "entiende" las restricciones y ha señalado respecto a la decisión del Consell: "Las cifras no permitían otro escenario posible".

En esos términos se ha referido el presidente de la patronal, Toni Mayor, quien ha señalado que las nuevas restricciones, que entrarán en vigor a partir de este jueves en la Comunitat, "no supondrán una pérdida económica importante" para los hoteles en Benidorm, dado que "apenas hay tres o cuatro abiertos" puesto que "estamos en temporada baja".

"Esta situación se veía venir, las cifras no permitían otro escenario porque se ha demostrado que las medias tintas no han funcionado", ha declarado Mayor a Europa Press. El presidente de Hosbec ha señalado que "entienden" las nuevas medidas y ha pedido a la población "no tropezar tres veces con la misma piedra".

Sobre la cuestión económica, Mayor ha sostenido que los hoteles "apenas van a sufrir pérdidas" debido a que hay pocos abiertos y ha indicado que la hostelería complementaria, en referencia a la restauración, "será la más afectada". "Estamos trabajando con precios mínimos ya, la situación no hará mucho daño porque estamos en temporada baja".

Asimismo, ha señalado que hay negocios que no han abierto en todo el año y ha emplazado a la ciudadanía a ser "responsables" de cara a las próximas semanas. "Es mejor estar así durante un tiempo y luego poder afrontar la Semana Santa y el verano con mayor seguridad y confianza, pero para ello debemos cumplir ahora con las nuevas medidas", ha concluido Mayor.