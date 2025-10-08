Hosbec espera un puente del 9 d'Octubre con "buenos datos" de ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de turistas en Benidorm (Alicante) - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) prevé un puente del 9 d'Octubre con "buenos datos" de ocupación en sus establecimientos asociados, según las previsiones que ha difundido este miércoles.

En concreto, los "mejores registros" se esperan en la provincia de Alicante, con Calp rozando el 92 por ciento y la capital alicantina y Benidorm acariciando el 90% de ocupación media. El resto de la Costa Blanca y Alicante Sur estarán sobre el 72%.

Por su parte, la ciudad de València vuelve a tener previsiones de reservas que superan el 85% mientras que el resto de la provincia valenciana estará en el 78%. Además, la patronal hotelera ha destacado el dato "más moderado" de Gandia con un 65% de reservas confirmadas para este puente.

De otro lado, la provincia de Castellón roza ya el 70%. En esta zona, la entidad ha resaltado el caso de Peñíscola, con más de un 77% de reservas confirmadas, según ha detallado Hosbec a través de un comunicado.

De acuerdo con Hosbec, los datos de ocupación pueden "no ser tan buenos" en comparación con años anteriores porque "la disposición de los festivos en el calendario hace que el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, caiga en domingo, y solo las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura pasan el festivo al lunes 13 de octubre".

"Esto explica que mercados tan importantes para nuestro turismo de proximidad como Madrid o Castilla-La Mancha no vayan a disfrutar de ninguna clase de puente en este año 2025, lo que indudablemente retrae cierta demanda que eleva la ocupación", ha añadido.

Además, ha continuado, la dana Alice va a protagonizar "todos los partes meteorológicos" con anuncios de lluvias en la Comunitat Valenciana, "por lo que tanto clientes de última hora como empresarios turísticos miran al cielo para terminar de cerrar esta importante cita turística" ya al final de la temporada.