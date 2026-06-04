Hosbec se opone a subir el IVA turístico: "Estaríamos autoimponiéndonos aranceles"

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ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha dicho este jueves que se opone a que haya una subida del IVA aplicado al alojamiento y la restauración. "Estaríamos autoimponiéndonos aranceles a nuestras propias exportaciones, mientras nos rasgamos las vestiduras por los aranceles de terceros países", ha asegurado el presidente de la entidad, Fede Fuster.

En estos términos se han expresado desde la patronal turística valenciana, después de que este miércoles la Comisión Europea instara a España a reducir beneficios fiscales para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y cuestionara el IVA reducido de hoteles y restaurantes.

Así, Hosbec ha mostrado, en un comunicado, su "firme rechazo a cualquier subida del IVA aplicado al alojamiento y la restauración", al considerar que "se trata de una medida que, lejos de garantizar la recaudación prometida, comprometería la competitividad de un sector que en 2025 habría aportado cerca de 30.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana, el equivalente al 19 por ciento del PIB autonómico".

Desde la patronal han destacado que "el mantenimiento de tipos reducidos en alojamiento y restauración es una práctica plenamente extendida en la Unión Europea" (UE) y han apuntado que, "según la información oficial de la Comisión Europea, España aplica un tipo reducido del 10%, en línea con destinos competidores como Francia, Italia o Austria, y en el entorno de Portugal, Grecia o Croacia".

"El tipo reducido turístico no es una anomalía española, sino una herramienta habitual de competitividad en las grandes economías turísticas europeas. De hecho, Dinamarca es el único país de la UE que no aplica tipos reducidos", han manifestado desde Hosbec.

Según la patronal turística de la Comunitat Valenciana, "una subida del IVA turístico tendría efectos que van mucho más allá de lo recaudatorio". También han incidido en que "la asociación recuerda que el turismo es, en esencia, una exportación de servicios".

En esta línea, ha apuntado que "en 2025 los turistas internacionales gastaron en España 134.712 millones de euros", de los que "más de 16.125 millones correspondieron a la Comunitat Valenciana".

La patronal ha cuestionado, además, "la propia base de la medida", al afirmar que "la estimación de 7.000 millones de euros de recaudación adicional no incorpora los efectos dinámicos sobre precios, demanda, empleo, inversión y márgenes empresariales", por lo que considera que "no puede presentarse como recaudación neta segura".

"GOLPE"

Hosbec ha abundado en "el impacto social de la medida sobre un sector intensivo en mano de obra y con fuerte presencia de pymes y autónomos". También ha remarcado que "el empleo turístico en la Comunitat Valenciana asciende a 385.000 puestos de trabajo, el 17,4% del empleo total de la región".

Y ha señalado que el "golpe" sería "especialmente severo en los territorios más dependientes del turismo", como "zonas costeras, destinos rurales, municipios de interior y ciudades patrimoniales", con "un importante efecto arrastre sobre el resto de actividades productivas".

Finalmente, la patronal se ha referido a "la contradicción de la medida con la propia agenda de transformación del sector". "El turismo está plenamente comprometido con la sostenibilidad, la digitalización, la calidad y el empleo de calidad, pero todo ello exige márgenes empresariales suficientes en un entorno que ya es de asfixia fiscal. Una subida del IVA iría exactamente en sentido contrario", ha sentenciado Fuster.