Hosbec pide ejecutar infraestructuras "pendientes" y reitera su rechazo a la tasa turística

Asamblea general de Hosbec celebrada en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández - HOSBEC

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera valenciana Hosbec ha reclamado a las administraciones la ejecución de infraestructuras "pendientes" y ha reiterado su rechazo a la implantación de una tasa turística, según han trasladado desde la entidad este miércoles durante la celebración de su asamblea general en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

En este sentido, el presidente de la asociación empresarial, Fede Fuster, ha exigido, entre otros aspectos, la finalización del Corredor Mediterráneo "como necesidad estratégica para la competitividad" de toda la Comunitat Valenciana. También la conexión ferroviaria de la terminal aeroportuaria alicantina con el resto del sistema de transporte.

Fuster ha apelado a "seguir apostando por el aeropuerto de Castellón, cuya desestacionalización e internacionalización considera esenciales", y ha remarcado, respecto al de Valencia, "la importancia de cumplir la hoja de ruta de Aena para estar a la altura de su mercado creciente".

Sobre la tasa turística, Hosbec ha reiterado su rechazo "con rotundidad", ya que, "con un RevPAR medio en la Comunitat Valenciana de menos de 74 euros en 2025, todavía por debajo de la media nacional, y con más de 9.000 millones en recaudación fiscal que se ha doblado en los últimos cinco años", no existen argumentos, según la entidad, que puedan justificar "la imposición de nuevos impuestos turísticos".

Al respecto, Fuster se ha referido a la tasa turística como la "autoimposición de un arancel propio a nuestras exportaciones" y ha exigido "un marco de financiación adecuado para los municipios turísticos".

VIVIENDAS TURÍSTICAS

En relación con la regulación de las viviendas de uso turístico, el presidente ha valorado "positivamente" los "frutos del acuerdo de regulación alcanzado", pero ha exigido a la administración local "mayor implicación". "Solo unos pocos municipios han asumido las competencias de inspección y sanción, cuando deberían contarse por decenas", ha apostillado.

Fuster también ha expresado "la preocupación y decepción del empresariado por la devolución de más de 100 millones de euros de fondos europeos del componente 14 Turismo" y ha criticado "la gestión burocrática de Segittur", reclamando que, "si se produce una ampliación de los plazos, se actúe con mayor eficacia, menor burocracia y maximización del beneficio de estos fondos".

"TRANSFORMACIÓN CUALITATIVA"

Hosbec ha celebrado su asamblea general en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con la participación de más de 200 asistentes entre autoridades de la Comunitat Valenciana, empresarios del sector y representantes institucionales.

Entre otros, han asistido la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, y los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, respectivamente.

En su discurso de clausura, Fuster ha subrayado que 2025 ha sido "el año de la transformación cualitativa" y en el que el sector hotelero valenciano "ha apostado de forma decidida por el crecimiento en valor frente al simple incremento de volumen".

Según Hosbec, "a pesar de registrar crecimientos de producción hotelera superiores al dos por ciento", se ha consolidado su "posición de que el ADR, el RevPAR, el empleo de calidad, la recaudación fiscal y la inversión son las verdaderas métricas del éxito".

"El turismo valenciano aporta ya más de 9.000 millones de euros anuales a las arcas públicas autonómicas, el doble que en 2019. Asimismo, la Comunitat Valenciana lidera la previsión nacional de crecimiento de ventas para 2026 con un 9,9%, más del doble que la media de los destinos competidores", resalta la patronal turística valenciana.

Desde Hosbec hacen también un balance "positivo" de asociados, ya que en la actualidad agrupa a "380 empresas y casi 120.000 plazas asociadas", un hecho que, a juicio de la entidad, consolida su "posición como segunda organización empresarial hotelera de España, y con un crecimiento de casi un 5% solo en el último año".

CUENTAS

Además, la asamblea general de Hosbec ha aprobado las cuentas de 2025 con un gasto de 2,3 millones de euros y ha dado luz verde a un doble presupuesto "para tener la previsión de que no puedan aprobarse" los presupuestos de la Generalitat para 2026.

La entidad ha remarcado que los ingresos por cuotas y servicios de Hosbec ascienden a 1,6 millones de euros en este ejercicio, por lo que se garantiza "la independencia y viabilidad económica de la organización".

"HOJA DE RUTA"

Otro eje del encuentro ha sido la presentación de 'Turismo que suma', la "hoja de ruta" que Hosbec quiere adoptar para "reforzar la reputación del sector, mejorar la convivencia con la ciudadanía y garantizar la sostenibilidad de los destinos valencianos", explica la entidad en un comunicado.

La iniciativa parte del "reconocimiento honesto de que existen impactos", como "saturación, presión sobre recursos, tensiones en movilidad y vivienda", pero propone "responderlos con gobernanza, planificación y gestión moderna, no con demonización del sector".

Así, la hoja de ruta se articula en cinco ejes principales, como son "convivencia y gestión de la saturación", "identidad y valores locales como activo diferenciador", "empleo digno y condiciones laboralesel "medio ambiente y sostenibilidad" y "gobernanza público-privada como modelo de futuro". Todo ello se concreta en un "decálogo de compromisos orientado a empresas, administraciones, turistas y ciudadanía".

"El turismo valenciano no necesita que nadie lo defienda de nosotros mismos: necesita que todos trabajemos juntos para que sea lo mejor que puede llegar a ser", ha concluido el presidente de Hosbec.