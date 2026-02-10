Hosbec subraya que hoteles y apartamentos turísticos impulsan producción y empleo en la Comunitat Valenciana

Archivo - Bañistas en una playa de Benidorm - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles y los apartamentos turísticos han impulsado la producción y el empleo turístico en 2025, según ha valorado la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec).

La patronal hotelera acaba de publicar informes correspondientes a la actividad turística de hoteles, apartamentos turísticos y 'campings', centrados en esta autonomía, y en sus principales destinos y puntos turísticos.

Según Hosbec, los hoteles valencianos han superado por primera vez en la historia la barrera psicológica de los diez millones de clientes en un año. "A pesar de que ya no es un objetivo del sector contar clientes, sí que es cierto que el dato estadístico es necesario para controlar la evolución cualitativa de su impacto. Si los clientes han crecido hasta esta cifra, las pernoctaciones totales crecen cerca del dos hasta superar los 31,6 millones", ha apuntado la entidad en un comunicado.

Todo ello, ha continuado, "con una oferta hotelera que modera su expansión, pues el número de plazas disponibles durante 2025 ha crecido solo un 2,5% hasta las 137.000 plazas". Asimismo, el empleo hotelero ha crecido por encima de las pernoctaciones y de la oferta disponible, un 3%, con 18.000 trabajadores.

PERNOCTACIONES HOTELERAS

De los 31,6 millones de pernoctaciones hoteleras, su distribución por zonas y puntos es la siguiente: 19 millones (60% del total) en la provincia de Alicante, 8,7 millones (27,5%) en la de Valencia, 3,9 millones (12,4%) en la de Castellón, 11,5 millones (36,4%) en Benidorm, cinco millones (15,8%) en València capital y, finalmente, 2,3 millones (7%) en Alicante ciudad.

Los hoteles valencianos han trabajado 2025 a una tarifa media de 105,40 euros, pero sus ingresos totales por habitación disponible han sido de 73,9 euros, y, "aunque crece un 3%, se queda muy lejos de Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Baleares o Canarias, y por debajo de la media nacional", según Hosbec.

Por destinos, las tarifas hoteleras han tenido los siguientes registros medios durante 2025: 109,35 euros en la provincia de Alicante, 101,41 en la de Valencia, 95,85 en la de Castellón, 111,56 en Benidorm, 118,66 en València ciudad, 116,46 en Alicante capital, 75,26 en Elche y 94,4 en Peñíscola.

A juicio de la patronal hotelera, "todos los indicadores económicos han mejorado y superado las cifras de 2024, salvo en el caso de la ciudad de València que se queda ligeramente por debajo por las consecuencias de la dana".

Además, cree que Benidorm "consolida" su cuarta posición entre los destinos con mayor número de pernoctaciones hoteleras, "solo por detrás de Barcelona (21,7 millones), Madrid (21,5 millones) y San Bartolomé de Tirajana (13,1 millones)".

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Por su parte, según Hosbec, "el sector de apartamentos turísticos ha consolidado una actividad en el ámbito reglado y de aportación al valor turístico de la Comunitat" y, "a pesar de haber recortado su oferta entre un 3,2% en establecimientos y un 3,5% en plazas por la nueva regulación, los clientes alojados en apartamentos han crecido un 17% hasta rozar los 2,4 millones durante 2025". Las pernoctaciones generadas han crecido un 8,4% para producir 12,5 millones de estancias totales.

"El dato más valioso es el impacto de esta actividad en el empleo: los trabajadores adscritos al sector de apartamentos turísticos ha crecido un 33% hasta aglutinar a 4.400 trabajadores directos", ha concretado.

Así, Benidorm, Calp, Alicante y València son los cuatro destinos valencianos que se sitúan en entre los 20 "con mayor número de pernoctaciones en apartamentos". Benidorm, además, es el primer destino de la península, pues los cuatro destinos que le preceden en esta clasificación son canarios, de acuerdo con Hosbec.

'CAMPINGS'

Respecto a los 'campings', la patronal ha señalado que los "datos en rojo" están en el análisis de esta actividad: "No sigue la tendencia de hoteles y apartamentos y sus datos tanto de clientes como de pernoctaciones caen un 1% y un 4,9%, respectivamente".

Además, el mercado internacional es "el que mayor contracción ha experimentado" y, "aún así, la actividad de los 'campings' no se puede ignorar", pues ha habido "casi diez millones de pernoctaciones en el año 2025 y 1,4 millones de clientes alojados en esta modalidad". "La actividad de los 'campings' creció considerablemente", ha apostillado.

Desde Hosbec han recalcado que "Benidorm es el rey de los 'campings' españoles, con más de dos millones de pernoctaciones, y Oliva y Peñíscola también entran" entre los 20 destinos "con más pernoctaciones y grado de ocupación".

La ocupación de los 'campings' de Benidorm roza lo que desde la patronal hotelera denominan "lleno técnico", ya que "ha acumulado en 2025 una ocupación media del 94%".

Del mismo modo, señalan que "la Comunitat Valenciana coloca siete destinos entre los 20 españoles con mejores datos de ocupación". Además de Benidorm, Calp, Oliva, Peñíscola, Oropesa, Sueca y Alcalà de Xivert configuran el "grupo de cabeza" de los 'campings' valencianos.