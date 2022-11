Hosbec ve positiva la tendencia turística pero advierte que el mercado internacional tiene "el freno de mano cogido"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la patronal hotelera Hosbec, Javier Gallego, ha señalado que el turismo de la Comunitat Valenciana vive un "magnífico momento" y que la tendencia del sector es "positiva", aunque ha advertido sobre la incertidumbre económica, que hace que los mercados internacionales estén "todos actuando, pero con el freno de mano cogido".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, antes de participar en València en la presentación del club de producto especializado 'Hosbec Business', preguntado por los buenos resultados turísticos del puente de Todos los Santos, del año y las perspectivas de cara a los próximos meses.

Gallego ha expuesto que el sector está "recuperando el nivel de 2019", aunque ha puntualizado que los resultados varían dependiendo del destino y que "no es la misma fotografía" el verano de València, que "ha tenido muy buenas cifras", con el de Castellón. En general, "el verano no ha sido tan bueno como se esperaba", ha matizado.

"En cualquier caso, lo que sí que tenemos que tener claro es que esto es una carrera de fondo", ha remarcado el empresario hotelero, que opina que "quizás estábamos demasiado entusiasmados con que se acabó la pandemia y esto iba a ser Alicia en el País de las Maravillas". Por ejemplo, ha comentado que el puente de Todos los Santos "ha sido bueno", pero "estamos hablamos de tres días y la semana tiene siete". "¿Los otros cuatro a qué nos dedicamos", se ha preguntado.

Gallego cree que "ahora viene una larga travesía de invierno, y nunca mejor dicho", y que "no hay que tener ni excesiva euforia en los momentos de ocupación buena ni excesiva depresión en los momentos de ocupación mala".

De cualquier forma, ha sostenido que "la tendencia es positiva, vamos creciendo, pero no todavía niveles de satisfacción". "Y ojo, no estamos en niveles para recuperar de dónde venimos. Venimos de dos años de muchísimo sufrimiento, endeudamiento y ahora mismo la economía no está para arreglar cohetes, hay incertidumbre, miedo, inseguridad y eso es justo lo que no necesitamos en un sector como el nuestro", ha advertido.

A este respecto, ha afirmado que "indudablemente" la incertidumbre perjudicará a la demanda externa. "Todos los mercados internacionales están actuando, pero con el freno de mano cogido. Alemania, por ejemplo, no sabe muy bien cómo va a resolver su situación. Sabe que va a ser positiva pero no estamos hablando de la Alemania de hace cinco años, estamos hablando de una Alemania que no sabe si en febrero y en marzo sus industrias podrán funcionar a pleno rendimiento", ha expuesto.

Por tanto, ha señalado que "a la hora de invertir en actividades económicas de este tipo, indudablemente van con el freno de mano puesto". "Hay incertidumbre, mucha incertidumbre", ha lamentado.