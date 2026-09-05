El Hospital Clínico de València incorpora la braquiterapia intersticial para el tratamiento de cánceres ginecológicos

Archivo - Fachada del Hospital Clínico de Valencia, a 8 de julio de 2026, en Valencia, Comunitat Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de València ha incorporado a su cartera de servicios la técnica de braquiterapia intersticial ginecológica, técnica de radioterapia interna de alta precisión destinada al tratamiento de determinados cánceres ginecológicos. La primera intervención con este procedimiento se realizó el pasado mes de junio.

La incorporación de esta permite ampliar las opciones terapéuticas disponibles en el propio hospital para pacientes que, por las características o la localización de su tumor, requieren este tipo de tratamiento, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El jefe de Servicio de Oncología Radioterápica, Diego Dualde, ha destacado la incorporación de esta nueva técnica que llega para "ampliar la accesibilidad a terapias avanzadas a las pacientes con determinados tumores ginecológicos".

La braquiterapia intersticial consiste en colocar dispositivos específicos en el interior o en las proximidades del tumor para administrar la radiación directamente sobre la zona afectada. Esto permite aplicar "dosis elevadas de tratamiento de forma muy localizada, aumentando su eficacia y minimizando la exposición de los órganos y tejidos sanos cercanos", tal y como ha explicado la doctora Maria Maroñas, especialista en oncología radioterápica.

Después de la colocación del dispositivo en un quirófano, se lleva a cabo el tratamiento de radiación con una duración que, dependiendo de cada paciente, normalmente oscila entre cinco y diez minutos por sesión, y se administra en dos sesiones semanales durante dos semanas.

La técnica se usa en combinación con la radioterapia externa convencional para tratar tumores cuello uterino, endometrio o vagina.

TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

La puesta en marcha de la braquiterapia intersticial ginecológica ha requerido profesionales la coordinación de los servicios de Oncología Radioterápica, Radiofísica Hospitalaria, Anestesiología y Reanimación, Ginecología y Obstetricia y Radiodiagnóstico.

El Servicio de Oncología Radioterápica es el responsable de la indicación clínica, la prescripción del tratamiento y la realización de los implantes. Por su parte, Radiofísica Hospitalaria se encarga de la planificación de la dosis de radiación y de garantizar la seguridad radiológica.

Anestesiología y Reanimación participa en el manejo perioperatorio de las pacientes; mientras que Ginecología y Obstetricia colabora en el ingreso y seguimiento clínico. Radiodiagnóstico aporta las imágenes de la resonancia magnética necesarias para el guiado y la planificación del tratamiento.

La incorporación de esta técnica permite que las pacientes que cumplen los criterios para recibirla puedan acceder al procedimiento en el Hospital Clínico Universitario de València, lo que evita desplazamientos a otros centros y facilita la continuidad de la atención dentro de su entorno asistencial habitual.