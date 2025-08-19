El Hospital de Dénia subraya que "afianza su actividad" para formar e investigar tras ser certificado como universitario

Archivo - Fachada del Hospital de Dénia en una imagen de archivo - COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE VALENCIA

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Dénia (Alicante), que ha obtenido la certificación de hospital universitario por parte de la Conselleria de Sanidad, ha subrayado que este hecho va a permitir al centro "afianzar su actividad en la formación de futuros profesionales sanitarios y colaborar en proyectos de investigación".

En un comunicado, recuerda que, de esta forma, la Conselleria certifica que el espacio "cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de infraestructura, recursos y personal adecuado para llevar a cabo la docencia universitaria en el ámbito sanitario".

Para obtener esta condición, el Hospital de Dénia "ha cumplido" con los criterios establecidos por la legislación nacional y autonómica, que pasan por "disponer de personal con capacidad docente acreditada para la formación práctica del alumnado, infraestructura necesaria para la docencia y la investigación y participación en programas de innovación y mejora de la calidad asistencial".

Hasta el momento, el centro contaba con acreditación para la formación de especialistas en diversas áreas médicas y de enfermería y ofertaba plazas MIR y EIR en Medicina Familiar y Comunitaria, Ginecología y Obstetricia y Pediatría, así como plazas MIR en Anestesiología y Reanimación, Medicina Interna y Cirugía General. También acoge prácticas de estudiantes universitarios, de bachillerato y de formación profesional, a través de convenios educativos suscritos por la Conselleria de Sanidad.

Por lo que respecta a la investigación, ha asegurado que "fomenta el desarrollo de estudios científicos como parte de su compromiso con la mejora asistencial y cuenta con una comisión de investigación, que asesora en temas científicos y proporciona soporte metodológico". Además, ha continuado, "impulsa la publicación de artículos en revistas científicas y facilita la realización de tesis doctorales entre sus profesionales".

INTEGRACIÓN EN LA ASI ALICANTE NORTE

El Hospital de Dénia está integrado en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Alicante Norte, junto con los centros hospitalarios de Sant Joan y de la Marina Baixa, lo que permite "establecer sinergias en la gestión de los procesos entre distintos centros" y fomentar la "cooperación" en ámbitos como la formación, la docencia, la investigación y la actividad asistencial.

"La certificación como hospital universitario refuerza el compromiso del centro dianense con la mejora continua de la calidad asistencial, la formación de nuevos profesionales y el desarrollo de iniciativas de investigación e innovación en el sector sanitario", han apuntado desde Sanidad.

Y añaden que "este reconocimiento permite al centro consolidar su papel dentro del sistema sanitario valenciano y contribuir activamente a la actualización de conocimientos en el ámbito de la salud, tanto en la población de la comarca como en los profesionales del departamento de salud".