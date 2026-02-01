Archivo - El Hospital Doctor Peset incorpora con éxito la cirugía robótica para tratar el cáncer de esófago - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Doctor Peset de València ha incorporado "con éxito" la cirugía robótica para tratar el cáncer de esófago, una técnica de alta complejidad que mejora los resultados quirúrgicos y la calidad de vida de los pacientes.

Se trata del primer centro público de la Comunitat Valenciana que realiza este abordaje avanzado mínimamente invasivo para esta patología, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El cáncer de esófago es una enfermedad poco frecuente pero especialmente agresiva, que suele diagnosticarse en fases avanzadas y requiere de un tratamiento altamente especializado. La cirugía, conocida como esofaguectomía, es una de las intervenciones más complejas dentro de la cirugía digestiva y puede presentar complicaciones graves.

El Hospital Universitario Doctor Peset, perteneciente a la Agrupación Sanitaria Interdepartamental València - Este, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en cirugía esofágica mínimamente invasiva. Fue pionero en la Comunitat Valenciana en la aplicación de técnicas avanzadas para esta patología y ha ido evolucionando hasta la incorporación de la toracoscopia robótica para cáncer de esófago en octubre de 2024.

En el último año, el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doctor Peset ha realizado con éxito diez procedimientos de cirugía robótica del cáncer de esófago con la plataforma da Vinci. Esta experiencia sitúa al centro a la vanguardia de la cirugía oncológica digestiva.

Según ha explicado el hospital, el uso del sistema quirúrgico da Vinci aporta importantes ventajas frente a la cirugía convencional: ofrece una visión tridimensional ampliada, mayor precisión al eliminar el temblor natural de la mano y una libertad de movimientos que facilita intervenciones muy delicadas en zonas anatómicas complejas.

Además, incorpora cámara de verde de indocianina, un instrumento que permite comprobar la correcta irrigación de los tejidos y localizar estructuras clave durante la cirugía del cáncer de esófago, aumentando la seguridad del procedimiento.

El jefe de sección del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doctor Peset, doctor Ramón Trullenque, ha apuntado que, "al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, el impacto sobre el paciente es menor". "Esto se traduce en menor dolor postoperatorio, una recuperación más rápida, estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación más temprana a la vida diaria", ha destacado.

Enfoque multidisciplinar

Uno de los elementos clave de los buenos resultados obtenidos en este hospital valenciano es el enfoque multidisciplinar, según la Generalitat. Cada caso es evaluado por el Comité de Tumores Digestivos que se reúne semanalmente y en el que participan especialista en Cirugía, Oncología, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Radioterapia, Medicina Digestiva, Nutrición y Anestesiología, entre otros profesionales.

"Además, la cirugía del cáncer de esófago requiere cirujanos altamente especializados y un trabajo coordinado de todo el equipo sanitario. La sección de cirugía esofagogástrica de este hospital está formada por profesionales con amplia experiencia y en continua formación, lo que nos ha permitido incorporar las últimas novedades", ha asegurado el doctor Trullenque.

Antes de la someterse a la cirugía, la mayoría de los pacientes recibe tratamiento previo con quimioterapia y/o radioterapia, tal y como establecen las guías clínicas internacionales. Para abordar posibles complicaciones tras la intervención, el Hospital Universitario Doctor Peset dispone de equipos de guardia especializada (endoscopia digestiva, radiología intervencionista, anestesiología y cirugía) las 24 horas del día.